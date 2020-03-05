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Коллекторы хотят получить доступ к госуслугам
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РИА Новости

Коллекторы хотят получить доступ к госуслугам

09:20 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковКомпьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Профессиональные коллекторские агентства надеются получить доступ к госуслугам для рассылки уведомлений россиянам после того, как будет принят новый законопроект в сфере взыскания, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Минюст в феврале опубликовал законопроект "О деятельности по возврату просроченной задолженности с физических лиц" для общественного обсуждения. В законопроекте вводится новое требование - обязательное уведомление россиян за 30 дней о желании кредитора или коллекторов обратиться в суд.
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Президент НАПКА отметил, что законопроект добавляет возможность уведомления другими способами, а не только через заказное письмо с уведомлением о вручении.
"Например, через госуслуги или электронную почту. Здесь громадный потенциал для значительного снижения издержек бизнеса. Сейчас россияне могут удаленно посмотреть свою кредитную историю в бюро кредитных историй, если у них есть подтвержденная запись на портале госуслуг. Если БКИ, которые являются частными организациями, могут использовать портал госуслуг для идентификации клиентов, почему этого не могут делать профессиональные кредиторы и коллекторы?", - добавил он.
Мехтиев отметил значимость принятия этого законопроекта для профессионального взыскания. "Закон прописывает механизм взаимодействия, закладывает некоторые элементы, которые могут применяться при работе. Законы не должны прописывать детально "механизмы", они должны создавать правовые условия для использования таких инструментов", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru >>
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Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)Общество
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