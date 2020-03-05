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РИА Наука
2020-03-05T13:33+0300
https://ria.ru/20200305/1568176467.html
Ученые предупредили о резком разрушении озонового слоя над Арктикой
https://cdn22.img.ria.ru/images/141491/20/1414912088_0:149:3072:1877_1036x0_80_0_0_fc93c1e621b9db8eb3cf5e07bfd50c21.jpg
РИА Новости

Ученые предупредили о резком разрушении озонового слоя над Арктикой

09:15 05.03.2020 (обновлено: 13:33 05.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике
Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Дрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Толщина озонового слоя над Арктикой в настоящее время упала ниже средних значений и приблизилась к критическому уровню, сообщили РИА Новости в ФГБУ "ЦАО" (входит в состав Росгидромета).
"В стратосфере Арктики в марте-апреле 2020 года прогнозируется сильное разрушение озонового слоя. В конце февраля понижение общего содержания озонового слоя (ОСО) над севером Восточной Сибири достигло 30-40 единиц Добсона (е.Д.) относительно средних многолетних значений, а минимальные абсолютные значения ОСО достигли 260 е.Д. Уровни ОСО ниже 220 е.Д. принято считать пороговыми значениями "озоновой дыры" в Антарктиде", - сообщили ученые.
Озоновая дыра
25 октября 2019, 03:18РИА Наука
Ученый рассказал об уменьшении размеров озоновой дыры
Как поясняется в сообщении, причиной разрушения озона стало то, что в этом году в Арктике сформировался сильный устойчивый стратосферный полярный вихрь с экстремально низкими температурами (ниже -78°С). Кроме того, наблюдался рекордный объем полярных стратосферных облаков.
"Разрушение стратосферного озона может привести к увеличению уровней приземной ультрафиолетовой радиации, которые могут быть опасны для здоровья человека", - добавляют ученые.
Специалисты уточняют, что неблагоприятное воздействие солнечной радиации может быть ослаблено облачностью. "Гидрометцентр рассчитывает и публикует индекс УФ-радиации. Эта информация крайне важна в условиях сильного разрушения озонового слоя, которое мы сейчас наблюдаем", - уточнили в научном центре.
Ученые также напомнили, что разрушение озонового слоя весной 2011 году повлекло за собой повышенные уровни УФ-радиации во многих регионах Северного полушария, в том числе и в апреле в Москве. Согласно научным данным, сильное разрушение озонового слоя в Арктике, кроме 2011 года, наблюдалось также весной 2016, 2005, 1997, и 1996 годов.
Планета Земля
25 сентября 2019, 03:00Акценты
Угроза Великого вымирания: чем заткнуть озоновую дырку?Человечество роет себе могилу. 25 сентября 1974 года американский журнал Science доказал: аэрозоли разрушают озоновый щит Земли. Панические настроения возникли сразу и усилились после того, как британцы открыли в Антарктиде озоновую дыру в 1000 км. Дыра росла.
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РИА НаукаЗемля - РИА НаукаГидрометцентрАрктикаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
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