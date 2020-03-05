Ученые предупредили о резком разрушении озонового слоя над Арктикой

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Толщина озонового слоя над Толщина озонового слоя над Арктикой в настоящее время упала ниже средних значений и приблизилась к критическому уровню, сообщили РИА Новости в ФГБУ "ЦАО" (входит в состав Росгидромета ).

"В стратосфере Арктики в марте-апреле 2020 года прогнозируется сильное разрушение озонового слоя. В конце февраля понижение общего содержания озонового слоя (ОСО) над севером Восточной Сибири достигло 30-40 единиц Добсона (е.Д.) относительно средних многолетних значений, а минимальные абсолютные значения ОСО достигли 260 е.Д. Уровни ОСО ниже 220 е.Д. принято считать пороговыми значениями "озоновой дыры" в Антарктиде", - сообщили ученые.

Как поясняется в сообщении, причиной разрушения озона стало то, что в этом году в Арктике сформировался сильный устойчивый стратосферный полярный вихрь с экстремально низкими температурами (ниже -78°С). Кроме того, наблюдался рекордный объем полярных стратосферных облаков.

"Разрушение стратосферного озона может привести к увеличению уровней приземной ультрафиолетовой радиации, которые могут быть опасны для здоровья человека", - добавляют ученые.

Специалисты уточняют, что неблагоприятное воздействие солнечной радиации может быть ослаблено облачностью. "Гидрометцентр рассчитывает и публикует индекс УФ-радиации. Эта информация крайне важна в условиях сильного разрушения озонового слоя, которое мы сейчас наблюдаем", - уточнили в научном центре.