В России за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке. Архивное фото

Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новых случаев заражения Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за последние сутки не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Всего ранее было зарегистрировано 6 случаев заражения инфекцией в России: два у граждан КНР, которые уже выписаны, три у россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, и один у гражданина РФ, вернувшегося из Италии.

"За период мониторинга зарегистрировано 1314 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы... 6 – случаев новой коронавирусной инфекции (2 случая у гр-н КНР, которые 12.02.2020 были выписаны из стационара с выздоровлением; 3 случая у граждан России… с круизного лайнера Diamond Princess, которые в настоящее получают лечение в условиях стационара; 1 случай у гражданина РФ, вернувшегося из Италии, который также находится на стационарном лечении)",- говорится в сообщении.

Всего с 31 декабря досмотрено более 382 тысяч прибывших из Китая. По последним данным, под медицинским наблюдением в России остается 7341 человек, отмечается в сообщении.