Южнокорейская секта пожертвовала деньги на борьбу с COVID-2019

СЕУЛ, 5 мар – РИА Новости. Южнокорейская секта Синчхончжи, с которой началось массовое заражение COVID-2019 в городе Тэгу, пожертвовала 12 миллиардов вон (10,1 миллиона долларов) на борьбу с Южнокорейская секта Синчхончжи, с которой началось массовое заражение COVID-2019 в городе Тэгу, пожертвовала 12 миллиардов вон (10,1 миллиона долларов) на борьбу с коронавирусом , передает агентство Рёнхап со ссылкой на представителей религиозной организации.

По данным агентства, секта сделала пожертвование в крупнейшую некоммерческую организацию в Южной Корее Community Chest of Korea, деятельность которой санкционирована правительством страны. При этом 10 миллиардов вон выделил филиал Синчхончжи в Тэгу, а еще 2 миллиарда вон дала штаб-квартира этой религиозной организации.

"Мы действительно чувствуем ответственность за огромное количество заражений вирусом и делаем все возможное, чтобы поддержать меры по борьбе с болезнями, проводимые правительством, всеми нашими ресурсами",- заявили в Синчхончжи.

Ранее на этой неделе основатель секты Ли Ман Хи принес извинения за распространение коронавируса среди его последователей и обещал в полной мере сотрудничать с правительством.