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Религия и мировоззрение
2020-03-05T10:42+0300
https://ria.ru/20200305/1568176102.html
Южнокорейская секта пожертвовала деньги на борьбу с COVID-2019
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567707961_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_e0099423e8b507f3285b292cb72c65cd.jpg
РИА Новости

Южнокорейская секта пожертвовала деньги на борьбу с COVID-2019

09:05 05.03.2020 (обновлено: 10:42 05.03.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonЮжнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
СЕУЛ, 5 мар – РИА Новости. Южнокорейская секта Синчхончжи, с которой началось массовое заражение COVID-2019 в городе Тэгу, пожертвовала 12 миллиардов вон (10,1 миллиона долларов) на борьбу с коронавирусом, передает агентство Рёнхап со ссылкой на представителей религиозной организации.
По данным агентства, секта сделала пожертвование в крупнейшую некоммерческую организацию в Южной Корее Community Chest of Korea, деятельность которой санкционирована правительством страны. При этом 10 миллиардов вон выделил филиал Синчхончжи в Тэгу, а еще 2 миллиарда вон дала штаб-квартира этой религиозной организации.
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"Мы действительно чувствуем ответственность за огромное количество заражений вирусом и делаем все возможное, чтобы поддержать меры по борьбе с болезнями, проводимые правительством, всеми нашими ресурсами",- заявили в Синчхончжи.
Ранее на этой неделе основатель секты Ли Ман Хи принес извинения за распространение коронавируса среди его последователей и обещал в полной мере сотрудничать с правительством.
Более трех тысяч из 4 327 случаев заражения коронавирусом в городе Тэгу, главном очаге эпидемии в Южной Корее, связывают с сектой Синчхончжи. Около 3,5 тысяч прихожан секты по всей стране заразились, после того как 61-летняя прихожанка, будучи больной, несколько посетила приход Церкви Иисуса Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди тысячи человек. Всего в стране 5 766 зараженных COVID-2019.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19ТэгуЮжная КореяВ мире
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