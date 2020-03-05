В Афинах вандалы разрисовали стены на станции метро "Акрополь"

Станция "Акрополь" одна из самых красивых в афинском метро. Ее стены и вестибюли украшают копии барельефов и статуй Парфенона, вывезенных британским посланником в Константинополе лордом Элгином, в частности, рельефный фриз "Панафинейская процессия".
Около полуночи примерно 20 человек в масках спустились на платформу и написали краской лозунги на стенах, а также разрисовали копии статуй на платформе, сообщает издание.
Хулиганы собирались скрыться от полиции на поезде, однако машинист не поехал, и полицейские, немедленно по вызову прибывшие на место происшествия, арестовали нарушителей порядка.
Пока неизвестно, насколько серьезный ущерб причинен копиям статуй и барельефов. На фотографиях, опубликованных изданием, видны лозунги "Разрушить границы, нет границам" на стене возле входа в метро и лозунги против полиции на стене на платформе.
Граффити является одной из самых серьезных проблем греческой столицы. Все дома в центре Афины зарисованы граффити, власти не могут справиться с вандалами.