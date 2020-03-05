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В Афинах вандалы разрисовали стены на станции метро "Акрополь"
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РИА Новости

В Афинах вандалы разрисовали стены на станции метро "Акрополь"

08:57 05.03.2020
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© AFP 2020 / Aris MessinisВ метро Афин, Греция
В метро Афин, Греция
© AFP 2020 / Aris Messinis
АФИНЫ, 5 мар - РИА Новости. Вандалы разрисовали стены и статуи на станции метро "Акрополь" в Афинах, хулиганы арестованы, сообщает интернет-издание iefimerida.gr.
Станция "Акрополь" одна из самых красивых в афинском метро. Ее стены и вестибюли украшают копии барельефов и статуй Парфенона, вывезенных британским посланником в Константинополе лордом Элгином, в частности, рельефный фриз "Панафинейская процессия".
Около полуночи примерно 20 человек в масках спустились на платформу и написали краской лозунги на стенах, а также разрисовали копии статуй на платформе, сообщает издание.
Хулиганы собирались скрыться от полиции на поезде, однако машинист не поехал, и полицейские, немедленно по вызову прибывшие на место происшествия, арестовали нарушителей порядка.
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Пока неизвестно, насколько серьезный ущерб причинен копиям статуй и барельефов. На фотографиях, опубликованных изданием, видны лозунги "Разрушить границы, нет границам" на стене возле входа в метро и лозунги против полиции на стене на платформе.
Граффити является одной из самых серьезных проблем греческой столицы. Все дома в центре Афины зарисованы граффити, власти не могут справиться с вандалами.
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ГрецияАфиныВ мире
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