В Новосибирске возбудили дело из-за рекламы "вакцины" от рака груди

НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Полиция возбудила дело о покушении на мошенничество в отношении жителя Полиция возбудила дело о покушении на мошенничество в отношении жителя Новосибирска , рекламировавшего вакцинацию от рака молочной железы, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что прокуратура Кировского района Новосибирска в связи с сообщениями СМИ о продаже лекарства от рака в январе этого года совместно с сотрудниками полиции организовала проверку исполнения законодательства о здравоохранении.

"Установлено, что в Новосибирске по улице Зорге, 14 (кабинет 309) от имени ликвидированного ООО "Домашний доктор" и гражданином самостоятельно распространялась реклама о продаже лекарства от рака молочной железы, о добровольной вакцинации от рака за 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в этом же помещении были обнаружены и изъяты рекламные буклеты, использованные шприцы и упаковки из-под противоопухолевого препарата "Рисарг".

"По результатам проверки в отделе полиции в отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ход и результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль", - говорится в сообщении.