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2020-03-05T10:28+0300
https://ria.ru/20200305/1568175730.html
В Новосибирске возбудили дело из-за рекламы "вакцины" от рака груди
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РИА Новости

В Новосибирске возбудили дело из-за рекламы "вакцины" от рака груди

08:51 05.03.2020 (обновлено: 10:28 05.03.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Полиция возбудила дело о покушении на мошенничество в отношении жителя Новосибирска, рекламировавшего вакцинацию от рака молочной железы, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.
В ведомстве пояснили, что прокуратура Кировского района Новосибирска в связи с сообщениями СМИ о продаже лекарства от рака в январе этого года совместно с сотрудниками полиции организовала проверку исполнения законодательства о здравоохранении.
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"Установлено, что в Новосибирске по улице Зорге, 14 (кабинет 309) от имени ликвидированного ООО "Домашний доктор" и гражданином самостоятельно распространялась реклама о продаже лекарства от рака молочной железы, о добровольной вакцинации от рака за 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что в этом же помещении были обнаружены и изъяты рекламные буклеты, использованные шприцы и упаковки из-под противоопухолевого препарата "Рисарг".
"По результатам проверки в отделе полиции в отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ход и результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль", - говорится в сообщении.
В свою очередь ГУМВД по Новосибирской области сообщает, что в рамках предварительного расследования по уголовному делу устанавливаются обстоятельства незаконной деятельности фигуранта, а также круг людей, которые обращались к нему за получением якобы медицинской помощи. Обманутых граждан просят обратиться в полицию.
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РоссияНовосибирскНовосибирская областьКировский районПроисшествия
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