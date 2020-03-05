Число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 1038 человек

Камеры на входе в выставочный комплекс "Макухари мессе" в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей. Архивное фото

Камеры на входе в выставочный комплекс "Макухари мессе" в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей

ТОКИО, 5 мар – РИА Новости. Число заразившихся новым типом Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 Японии достигло 1038 человек, в среду было выявлено 35 новых случаев, что является рекордной цифрой с момента обнаружения первых инфицированных, сообщил телеканал Fuji Television

Большинство из них – 706 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princеss, 14 человек входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами. В самой Японии подтверждено 318 случаев заражения, состояние 58 человек оценивается как тяжелое – проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации. Почти все люди с признаками заражения были госпитализированы, на сегодняшний день выздоровели и выписались из больниц 229 человек.

Наибольшее число зараженных – на самом северном острове Японии Хоккайдо: там зафиксировано 83 случая. С прошлой пятницы в губернаторстве введен режим чрезвычайного положения, жителям было рекомендовано без лишней необходимости не покидать своих домов.

В Японии отменены массовые мероприятия, с начала недели закрыты большинство школ. В Токио и Осаке в этом году не будут проводиться традиционные праздники любования сакурой, цветение которой в этом году выпадает на вторую половину марта. С субботы и до середины марта закрыты Диснейленд и другие парки аттракционов. Соревнования по сумо, бейсболу и другим видам спорта, а также некоторые концерты и показы мод проходят без зрителей с прямой трансляцией в интернете.