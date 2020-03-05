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Роскачество рассказало, как правильно выбрать розовое вино
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РИА Новости

Роскачество рассказало, как правильно выбрать розовое вино

08:36 05.03.2020 (обновлено: 08:57 05.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЭкскурсия на производстве вина
Экскурсия на производстве вина
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Экскурсия на производстве вина. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Розовые вина в России пока только набирают популярность, но качественное российское вино можно найти по умеренной цене, следуя некоторым несложным правилам, говорится в сообщении Роскачества.
"Качественное розовое вино можно найти на полках даже по цене 300-400 рублей. Главное – помнить правила выбора", - считает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. Так, недорогие розовые вина лучше всего покупать не позднее, чем через год-полтора после сбора урожая, ориентируясь на свежий винтаж из имеющихся в продаже, а также на географические индикаторы "Вино защищенного географического указания" и "Вино защищенного наименования места происхождения".
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"Это признак того, что вино произведено на 100% из российского винограда. Плюсом может быть и указание на этикетке сорта винограда", - советуют эксперты. Кроме того, качественное розовое вино должно иметь цвет в широкой гамме от бледного "лососевого" цвета до яркого розового, а желтоватый оттенок будет свидетельствовать об окислении: возможно, на него падал прямой солнечный свет.
Сухое розовое вино подойдет к легкому салату с морепродуктами, закускам со слабосоленой красной рыбой, из оливок и молодых сыров, к рыбе на пару или на гриле. К фруктам или ягодам можно подать полусухое розовое вино, к десерту - полусладкое. "Вина со сладостью лучше охлаждать чуть сильнее, чем сухие – так они станут гармоничней", - рекомендуют эксперты организации.
Роскачество отмечает растущий тренд популярности розовых вин: если 3-4 года назад их доля в ассортименте крупных торговых сетей не превышала 1%, то сейчас она постепенно приближается к 4-5%. По итогам исследования, проводившегося в рамках "Винного гида России", почти половина из 35 образцов получила высокие оценки, а в топ рейтинга вошли розовые вина из крупнейших винодельческих регионов России – Крыма, Севастополя и Краснодарского края.
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РоссияРоскачествоСевастопольКраснодарский крайЭкономика
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