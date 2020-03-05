Роскачество рассказало, как правильно выбрать розовое вино

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Розовые вина в России пока только набирают популярность, но качественное российское вино можно найти по умеренной цене, следуя некоторым несложным правилам, говорится в Розовые вина в России пока только набирают популярность, но качественное российское вино можно найти по умеренной цене, следуя некоторым несложным правилам, говорится в сообщении Роскачества

"Качественное розовое вино можно найти на полках даже по цене 300-400 рублей. Главное – помнить правила выбора", - считает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. Так, недорогие розовые вина лучше всего покупать не позднее, чем через год-полтора после сбора урожая, ориентируясь на свежий винтаж из имеющихся в продаже, а также на географические индикаторы "Вино защищенного географического указания" и "Вино защищенного наименования места происхождения".

"Это признак того, что вино произведено на 100% из российского винограда. Плюсом может быть и указание на этикетке сорта винограда", - советуют эксперты. Кроме того, качественное розовое вино должно иметь цвет в широкой гамме от бледного "лососевого" цвета до яркого розового, а желтоватый оттенок будет свидетельствовать об окислении: возможно, на него падал прямой солнечный свет.

Сухое розовое вино подойдет к легкому салату с морепродуктами, закускам со слабосоленой красной рыбой, из оливок и молодых сыров, к рыбе на пару или на гриле. К фруктам или ягодам можно подать полусухое розовое вино, к десерту - полусладкое. "Вина со сладостью лучше охлаждать чуть сильнее, чем сухие – так они станут гармоничней", - рекомендуют эксперты организации.