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Омбудсмен в Кузбассе проконтролирует ситуацию с больным муковисцидозом
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РИА Новости

Омбудсмен в Кузбассе проконтролирует ситуацию с больным муковисцидозом

08:35 05.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРегистратура
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КЕМЕРОВО, 5 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области взяла на личный контроль вопрос о состоянии здоровья страдающего муковисцидозом и не получавшим необходимое дорогостоящее лекарство, который был снят с поезда и прооперирован в Тюмени из-за резкого ухудшения состояния по дороге в Москву, куда ехал за подтверждением диагноза, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Зоя Волошина.
Ранее со ссылкой на сайт RT сообщалось, что житель Новокузнецка Илья Дробышев после совершеннолетия не может получить дорогостоящий необходимый ему препарат "Кайстон", назначенный консилиумом московских врачей в 2017 году. Региональные чиновники под разными предлогами отказывались закупать препарат. Суд обязал их обеспечить пациента лекарством. Препарата хватило до 18-летия Дробышева. Как пишет RT, чиновники посчитали, что юноше нужно подтвердить диагноз и схему лечения в Москве, хотя столичные врачи считали, что подтверждение диагноза не требуется. Как пишет RT, во время поездки состояние Ильи резко ухудшилось: его сняли с поезда и отвезли на срочную операцию в Тюмень, у пациента разорвалось легкое. Прокуратура Кузбасса по данному факту организовала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.293 УК РФ по факту (Халатность). Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области заявил, что юношу отправили в Москву за подтверждением диагноза из-за разницы в тактике лечения для детей и взрослых.
Медицинская сестра в больнице
3 марта, 14:44
В Кузбассе пояснили, зачем отправили больного муковисцидозом в Москву
"По данной ситуации уполномоченным был составлен разговор с начальником департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаилом Васильевичем Малиным. В настоящее время вопрос, касающийся состояния здоровья Ильи Дробышева, находится на моем личном контроле", – написала в ответе на запрос агентства Волошина.
Врач
3 марта, 14:28
Больному, не получавшему лекарства в Кузбассе, окажут помощь в Тюмени
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РоссияМуковисцидозКемеровская областьОбщество
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