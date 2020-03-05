Омбудсмен в Кузбассе проконтролирует ситуацию с больным муковисцидозом

Ранее со ссылкой на сайт RT сообщалось, что житель Новокузнецка Илья Дробышев после совершеннолетия не может получить дорогостоящий необходимый ему препарат "Кайстон", назначенный консилиумом московских врачей в 2017 году. Региональные чиновники под разными предлогами отказывались закупать препарат. Суд обязал их обеспечить пациента лекарством. Препарата хватило до 18-летия Дробышева. Как пишет RT, чиновники посчитали, что юноше нужно подтвердить диагноз и схему лечения в Москве, хотя столичные врачи считали, что подтверждение диагноза не требуется. Как пишет RT, во время поездки состояние Ильи резко ухудшилось: его сняли с поезда и отвезли на срочную операцию в Тюмень, у пациента разорвалось легкое. Прокуратура Кузбасса по данному факту организовала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.293 УК РФ по факту (Халатность). Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области заявил, что юношу отправили в Москву за подтверждением диагноза из-за разницы в тактике лечения для детей и взрослых.