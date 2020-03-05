На МКАД загорелась поливальная машина

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поливомоечная машина загорелась на МКАД на северо-востоке Москвы, перекрыто движение для транспорта по двум полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 83-м километре МКАД произошло возгорание поливомоечной машины. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ЧП перекрыто движение транспорта по двум полосам из пяти. По предварительным данным, горящая машина принадлежит ООО "Флай". Обстоятельства происшествия выясняются.