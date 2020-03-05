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На МКАД загорелась поливальная машина
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РИА Новости

На МКАД загорелась поливальная машина

08:28 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной части. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поливомоечная машина загорелась на МКАД на северо-востоке Москвы, перекрыто движение для транспорта по двум полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 83-м километре МКАД произошло возгорание поливомоечной машины. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в результате ЧП перекрыто движение транспорта по двум полосам из пяти. По предварительным данным, горящая машина принадлежит ООО "Флай". Обстоятельства происшествия выясняются.
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МоскваПроисшествия
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