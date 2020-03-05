Таиланд объявил о четырех новых случаях заражения коронавирусом

Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане

© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане

БАНГКОК, 5 мар – РИА Новости. Четыре новых случая Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Таиланде , заявил в четверг на брифинге для СМИ в Бангкоке генеральный директор эпидемиологического департамента минздрава Таиланда Суванчай Ваттханайингчарен.

"Зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусом, теперь общее количество случаев заражения в Таиланде с момента начала эпидемии в Китае составляет 47 человек", - заявил он.

"Два новых пациента – граждане Таиланда, еще два – иностранные граждане, но все они заразились коронавирусом за границей", - сообщил глава департамента.

Один из новых пациентов – 29-летний гражданин Италии, прибывший в Таиланд 1 марта, обратившийся за медицинской помощью в провинции Чонбури на следующий день. В тот же день анализы подтвердили у него заражение коронавирусом COVID-19. Второй пациент – 42-летний гражданин Таиланда, вернувшийся 2 марта из Италии, диагностированный 3 марта в провинции Чонбури и немедленно госпитализированный. Третий пациент – 22-летний студент, гражданин КНР, летевший из Ирана в Китай через Таиланд и госпитализированный из транзитной зоны бангкокского аэропорта 1 марта после проверки в пункте медицинского контроля. Четвертый пациент – 20-летний гражданин Таиланда, студент, вернувшийся в Таиланд из Ирана 27 февраля, в день возвращения не имевший никаких симптомов простуды, обратившийся к врачу и диагностированный 2 марта по месту проживания в провинции Накхонситхаммарат, рассказал Ваттханайингчарен.

"Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в нашей стране с начала эпидемии в КНР составило 47. Из 47 пациентов один человек скончался, 31 выздоровел и выписан из больниц, 15 человек находятся на лечении в инфекционных отделениях больниц", - сказал он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19