В Московском зоопарке медведи вышли из спячки раньше срока

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Медведи в Медведи в Московском зоопарке вышли из спячки раньше положенного срока из-за потепления, они начнут прогулки в наружном вольере уже 6 марта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы

"Наши зоологи готовились к тому, что из-за аномально теплой зимы медведи проснутся раньше... Еще в феврале специалисты круглосуточно следили за животными, а после их пробуждения начали готовить зверей к прогулкам в наружном вольере. С 6 марта Роза, Алладин и Будур станут выходить на улицу из своих уютных берлог. Увидеть их можно будет утром", - приводятся на сайте слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, из зимней спячки вышли 28-летняя камчатская бурая медведица Роза и два гималайских медведя Алладин и Будур, увидеть их можно в экспозиции "Остров зверей" на новой территории зоосада.

В неволе медведей погружают в зимний сон, чтобы не нарушать естественные процессы организма и создать условия, приближенные к естественным. Медведи, обитающие в столичном зоосаде, уснули в конце ноября. Зоологи регулярно меняли воду в их вольерах, так как медведям необходимо питье во время спячки.