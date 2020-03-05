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В Московском зоопарке медведи вышли из спячки раньше срока
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РИА Новости

В Московском зоопарке медведи вышли из спячки раньше срока

08:14 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Медведи в Московском зоопарке вышли из спячки раньше положенного срока из-за потепления, они начнут прогулки в наружном вольере уже 6 марта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Наши зоологи готовились к тому, что из-за аномально теплой зимы медведи проснутся раньше... Еще в феврале специалисты круглосуточно следили за животными, а после их пробуждения начали готовить зверей к прогулкам в наружном вольере. С 6 марта Роза, Алладин и Будур станут выходить на улицу из своих уютных берлог. Увидеть их можно будет утром", - приводятся на сайте слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Отмечается, из зимней спячки вышли 28-летняя камчатская бурая медведица Роза и два гималайских медведя Алладин и Будур, увидеть их можно в экспозиции "Остров зверей" на новой территории зоосада.
В неволе медведей погружают в зимний сон, чтобы не нарушать естественные процессы организма и создать условия, приближенные к естественным. Медведи, обитающие в столичном зоосаде, уснули в конце ноября. Зоологи регулярно меняли воду в их вольерах, так как медведям необходимо питье во время спячки.
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Когда звери почувствовали приближение весны, они начали медленно просыпаться, а через неделю после пробуждения им первый раз принесли еду, добавляется в сообщении. Рацион медведя, который вышел из спячки, достаточно малокалориен и включает в себя яблоки, груши, свежий салат и немного овощей. Чтобы животные вернулись к полноценному питанию, потребуется полтора месяца.
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Московский зоопаркМоскваОбщество
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