На Сахалине начались учения по профилактике коронавируса

Медик в защитной маске в отдельном режимном корпусе Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина, где размещены люди с подозрением на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Медик в защитной маске в отдельном режимном корпусе Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина, где размещены люди с подозрением на коронавирусную инфекцию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар – РИА Новости. Учения по профилактике распространения коронавируса в четверг стартовали на Учения по профилактике распространения коронавируса в четверг стартовали на Сахалине , сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

"В тренировке, которая началась в 15.00 (7.00 мск) в аэропорту Южно-Сахалинска, участвуют более 100 человек — это специалисты регионального минздрава, Роспотребнадзора, волонтеры-медики, работники аэропорта Южно-Сахалинска и сотрудники островных экстренных служб", - рассказал собеседник агентства.

По поручению губернатора Валерия Лимаренко учения будут проводиться регулярно, пока угроза проникновения и распространения COVID-19 полностью не исчезнет.

По легенде, специалисты обследуют пассажиров, прибывающих на Сахалин с признаками опасной инфекции, окажут им первую помощь и при необходимости поместят на карантин. Это поможет выяснить степень подготовки помещений воздушной гавани к таким ситуациям.

В настоящее время для всех прибывающих с японского острова Хоккайдо на Сахалине организуют карантинные мероприятия: жители региона без признаков заболевания в течение 14 дней будут находиться дома на больничном. Проследят за состоянием их здоровья сотрудники минздрава и Роспотребнадзора.

Для иностранных граждан определены лечебные учреждения, в которых созданы стационарные карантинные пункты. Кроме того, региональный минздрав наладил взаимодействие с новосибирской лабораторией для проверки анализов на предмет заражения COVID-19.

"На Сахалине также проходят проверку пассажиры самолетов и морских судов, которые следуют на Сахалин из стран Юго-Восточной Азии. При помощи тепловизоров специалисты регионального минздрава замеряют температуру и проводят необходимый осмотр", - заключил собеседник агентства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.