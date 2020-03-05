Вице-спикер парламента Бурятии уходит с поста после резонансного ДТП

"Он добровольно уходит с должности зампредседателя Народного хурала, но депутатские полномочия за ним сохраняются. О сложении полномочий сообщил сегодня председатель Народного хурала (Владимир Павлов) перед началом работы сессии", - сказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ Саяна Хайдапова.