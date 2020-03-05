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2020-03-05T07:55+0300
https://ria.ru/20200305/1568174523.html
Вице-спикер парламента Бурятии уходит с поста после резонансного ДТП
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РИА Новости

Вице-спикер парламента Бурятии уходит с поста после резонансного ДТП

07:55 05.03.2020
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© Фото : официальный сайт Единой РоссииБаир Жамбалов
Баир Жамбалов
© Фото : официальный сайт Единой России
Баир Жамбалов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 мар - РИА Новости. Вице-спикер народного хурала Бурятии Баир Жамбалов, на машине которого было совершено смертельное ДТП, подал заявление об уходе с поста, но депутатом он остается, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
"Он добровольно уходит с должности зампредседателя Народного хурала, но депутатские полномочия за ним сохраняются. О сложении полномочий сообщил сегодня председатель Народного хурала (Владимир Павлов) перед началом работы сессии", - сказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ Саяна Хайдапова.
Ранее сообщалось, что бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. Девушка скончалась. По данным следствия, ДТП произошло в воскресенье вечером возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. По данным СК, предприниматель управлял автомобилем своего знакомого марки Toyota Land Cruiser Prado.
Ряд региональных СМИ написал, что автомобиль, на котором Пилосян сбил девушку, якобы принадлежит секретарю бурятского регионального отделения партии "Единая Россия", вице-спикеру хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства. Следователи проверяют бурятского политика на причастность к аварии. Депутат законодательного собрания Бурятии Дмитрий Дружинин попросил коллег-парламентариев оценить поведение вице-спикера после резонансного ДТП. Президиум генсовета "Единой России" принял решение об исключении Жамбалова из партии.
Мужчина в наручниках. Архивное фото
10 июня 2016, 07:51
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РоссияРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)Народный Хурал БурятииУлан-УдэПроисшествия
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