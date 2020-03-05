Коллекторы выяснили основные причины просрочки по кредитам

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более половины российских заемщиков допускает просрочку по Более половины российских заемщиков допускает просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей, среди которых чаще всего называют падение уровня доходов, слишком высокую долговую нагрузку, недостаток свободных средств из-за роста цен; также достаточно часто должники ссылаются на несогласие с суммой долга и непонимание условий кредитного договора, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств ( НАПКА ) Эльман Мехтиев.

"По-прежнему, подавляющее большинство должников ссылаются на финансовые трудности – порядка 58%. Чаще всего причиной просрочки становится падение уровня доходов (30%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (20%), потеря работы (18%), недостаток свободных средств из-за роста цен (17%), семейные обстоятельства (5%), не рассчитал свои финансовые возможности и не хватает денег на выплату (10%)", - сказал он.

Кроме того, 9% должников не хотят платить по кредиту, поскольку не согласны с суммой долга, а еще 6% допускают просрочку по платежам из-за того, что не поняли условия и не знают, как внести платеж. При этом около 5% заемщиков, допустивших просрочку по кредиту, являются мошенниками, которые изначально не планировали погашать взятую ссуду.

Каждый десятый россиянин, имеющий просроченную задолженность, готов платить только после соответствующего решения суда. Добросовестные клиенты, подчеркнул Мехтиев, пытаются не доводить свою задолженность до суда, и при определенном уровне желания им удается решить свои проблемы в течение 4-6 месяцев и возобновить регулярные выплаты.

Однако среди тех, кто просрочил выплаты по кредитам, есть и убежденные неплательщики, то есть те, кто уверен, что можно не возвращать долги. "К счастью, их не так много: их доля в портфеле не превышает 7%. Эта категория до последнего пытается избежать ответственности, придумывая новые и новые отговорки, однако суд впоследствии расставляет все точки над i, и помимо основного тело долга к нему добавляются судебные издержки. А взысканием уже занимаются приставы", - говорит президент НАПКА.