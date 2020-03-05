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В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России
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РИА Новости

В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России

07:42 05.03.2020 (обновлено: 09:40 05.03.2020)
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© Фото : КНБ Республики КазахстанЗадержанный участник преступной группы, занимавшиеся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан
Задержанный участник преступной группы, занимавшиеся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан
© Фото : КНБ Республики Казахстан
Задержанный участник преступной группы, занимавшиеся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан
АЛМА-АТА, 5 мар – РИА Новости. Члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан, задержаны в Акмолинской области республики, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
© Фото : КНБ Республики КазахстанПистолеты "Макарова", изъятые у организаторов контрабанды оружия в Акмолинской области республики Казахстан
Пистолеты Макарова, изъятые у организаторов контрабанды оружия в Акмолинской области республики Казахстан
© Фото : КНБ Республики Казахстан
Пистолеты "Макарова", изъятые у организаторов контрабанды оружия в Акмолинской области республики Казахстан
"Всего в ходе многоэтапной оперативной разработки органами национальной безопасности у организаторов контрабанды оружия изъяты 11 пистолетов "Макарова" и более 1300 патронов к ним", - говорится в сообщении КНБ.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
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