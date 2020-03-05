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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-05T07:36+0300
https://ria.ru/20200305/1568174206.html
В провинции Алеппо обнаружили брошенный боевиками склад боеприпасов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581391_0:162:3220:1973_1036x0_80_0_0_a40535968740d96242a70c9431c74056.jpg
РИА Новости

В провинции Алеппо обнаружили брошенный боевиками склад боеприпасов

07:36 05.03.2020
2011
© Фото : SANAПровинция Алеппо
Провинция Алеппо
© Фото : SANA
Провинция Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 5 мар - РИА Новости. Представители сирийской армии обнаружили неподалеку от города Кафр-Джум (провинция Алеппо) брошенный боевиками при отступлении крупный склад боеприпасов, в том числе с образцами вооружения западных стран, здесь действовала тренировочная база террористов и кустарное производство вооружения, организованное на территории швейной фабрики.
Город Кафр-Джум находится у трассы М5 между городами Алеппо и Хама, которая должна была заработать по сочинскому соглашению за счет создания буферной зоны. На складе, принадлежавшем группировке "Джебхат ан-Нусра"* и отрядам в ее составе, обнаружены гранатометы, минометы, артиллерийские стволы, запчасти. Многие образцы имеют маркировку на английском, турецком и других языках. Особое внимание привлек образец, похожий на переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) "Стингер", который используют страны НАТО.
"Скорее всего, это "Стингер", очень похож на "Стингер", - сказал журналистам один из сирийских военных, осматривающий склад.
Весь найденный арсенал будет задокументирован, в том числе для того, чтобы выяснить, откуда у боевиков такое оружие.
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Рядом с арсеналом обнаружен учебный центр террористов - со стрельбищем и полосой препятствий. Причем, отмечают сирийские военные, стрелять в этом центре учили не только из автоматов, но из артиллерийского оружия, которое, вероятно, производили рядом, на бывшей швейной фабрике. В бывших цехах найдены гаубицы, сделанные из труб для буровых установок, и заготовки для боеприпасов.
"Украли абсолютно все - в первую очередь самые дорогие станки. Те, что подешевле, они хотели сдать в металлолом, разломали, а потом бросили. Сейчас мы боимся лишний раз заходить туда", - рассказал российским журналистам сотрудник завода Мухаммед Ассани. Сотрудники предприятия полагают, что цеха заминированы отступавшими террористами. После разминирования завод планируют восстановить.
Аналогичные планы у швейного предприятия, которое находится рядом. "До войны мы работали в основном на экспорт, наши ткани знали во всех модных домах Европы, на предприятии работали около 200 человек. В 2007 году мы как раз закончили переоборудование - все станки были новые, но в 2011 году боевики захватили это место, разграбили абсолютно все. Сейчас мы начинаем с нуля. И то - сможем начать, когда свет восстановим, пока даже света нет", - поделился директор швейного предприятия Оддах Самман.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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