В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков

Уточняется, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Фрунзе, Калиново и Нижнее Лозовое.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.