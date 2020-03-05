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2020-03-05T07:29+0300
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В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков

07:29 05.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОполченцы ЛНР
Ополченцы ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Ополченцы ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Украинские силовики четыре раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Народная милиция заявила о гибели ополченца в среду в результате обстрела со стороны ВС Украины.
"За 4 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявили в представительстве ЛНР.
Уточняется, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Фрунзе, Калиново и Нижнее Лозовое.
Донбасс
4 марта, 16:15
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военнослужащий
4 марта, 10:08
Силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСЦККЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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