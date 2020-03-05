Китай в ближайшее время направит гуманитарную помощь Южной Корее

ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Правительство Китая в самое ближайшее время направит Южной Корее партию экстренной гуманитарной помощи для борьбы с распространением эпидемии нового типа коронавируса, сообщил в четверг на брифинге заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чаосюй.
"Правительство Китая в ближайшее время направит Южной Корее партию экстренно необходимых медицинских товаров. На самом деле местные правительства и предприятия уже готовятся к тому, чтобы оказать помощь южнокорейской стороне, поэтому мы сейчас этим занимаемся, и в ближайшее время нарастим усилия", - рассказал Ма Чаосюй.
Он подчеркнул, что Китай воспринимает сложности Южной Кореи как свои собственные, поэтому готов оказать любую необходимую ей гуманитарную помощь.
Он также рассказал, что стороны обсуждают возможность создания совместного механизма по профилактике эпидемии.
"Вместе с тем мы с корейской стороной также обсуждаем возможность создания совместного механизма по профилактике эпидемии, потому что борьба с распространением вируса требует совместных усилий, только так эти усилия могут быть эффективными. Мы готовим совместно с южнокорейской стороной совместную платформу для своевременного обмена мнениями между двумя сторонами по профилактике эпидемии", - добавил он.
Согласно последним данным организации центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, общее число зараженных в стране выросло до 5766, число погибших достигло 35 человек. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта. Южная Корея обозначила Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого эпидемиологического контроля из-за быстрого распространения там коронавируса COVID-2019.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса