Китай в ближайшее время направит гуманитарную помощь Южной Корее

"Правительство Китая в ближайшее время направит Южной Корее партию экстренно необходимых медицинских товаров. На самом деле местные правительства и предприятия уже готовятся к тому, чтобы оказать помощь южнокорейской стороне, поэтому мы сейчас этим занимаемся, и в ближайшее время нарастим усилия", - рассказал Ма Чаосюй.

"Вместе с тем мы с корейской стороной также обсуждаем возможность создания совместного механизма по профилактике эпидемии, потому что борьба с распространением вируса требует совместных усилий, только так эти усилия могут быть эффективными. Мы готовим совместно с южнокорейской стороной совместную платформу для своевременного обмена мнениями между двумя сторонами по профилактике эпидемии", - добавил он.