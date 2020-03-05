Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T07:25+0300
https://ria.ru/20200305/1568174024.html
Китай в ближайшее время направит гуманитарную помощь Южной Корее
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565855981_0:37:3072:1765_1036x0_80_0_0_40d74f0139d4aebadd327c3b6e48797f.jpg
РИА Новости

Китай в ближайшее время направит гуманитарную помощь Южной Корее

07:25 05.03.2020
2151
© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Правительство Китая в самое ближайшее время направит Южной Корее партию экстренной гуманитарной помощи для борьбы с распространением эпидемии нового типа коронавируса, сообщил в четверг на брифинге заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чаосюй.
"Правительство Китая в ближайшее время направит Южной Корее партию экстренно необходимых медицинских товаров. На самом деле местные правительства и предприятия уже готовятся к тому, чтобы оказать помощь южнокорейской стороне, поэтому мы сейчас этим занимаемся, и в ближайшее время нарастим усилия", - рассказал Ма Чаосюй.
Он подчеркнул, что Китай воспринимает сложности Южной Кореи как свои собственные, поэтому готов оказать любую необходимую ей гуманитарную помощь.
Он также рассказал, что стороны обсуждают возможность создания совместного механизма по профилактике эпидемии.
В Центральном госпитале города Ухань
Вчера, 06:26
Эпидемиолог предрек серьезные вспышки коронавируса в новых странах
"Вместе с тем мы с корейской стороной также обсуждаем возможность создания совместного механизма по профилактике эпидемии, потому что борьба с распространением вируса требует совместных усилий, только так эти усилия могут быть эффективными. Мы готовим совместно с южнокорейской стороной совместную платформу для своевременного обмена мнениями между двумя сторонами по профилактике эпидемии", - добавил он.
Согласно последним данным организации центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, общее число зараженных в стране выросло до 5766, число погибших достигло 35 человек. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта. Южная Корея обозначила Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого эпидемиологического контроля из-за быстрого распространения там коронавируса COVID-2019.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
601001
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЮжная КореяКитайВ мире
Рекомендуем
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 35 человек
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Число новых случаев заражения COVID-19 в Южной Корее начало снижаться
Медицинский работник в защитном костюме во временной больнице для лечения пациентов с новым коронавирусом в городе Ухань, провинция Хубэй
Китай готов делиться своим опытом борьбы с COVID-19 с другими странами
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле, Южная Корея
Минтранс сообщил о возвращении большинства россиян из Южной Кореи
В Центральном госпитале города Ухань
Эпидемиолог предрек серьезные вспышки коронавируса в новых странах
Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
Эпидемиолог предрек Китаю вторую волну эпидемии коронавируса
Учения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом, в аэропорту Алматы
Казахстан приостановит въезд гражданам стран со вспышками коронавируса
Китай
В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Якутске проверяют на коронавирус женщину и ребенка
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
В Таиланде рассказали о карантине для приезжающих из Южной Кореи
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
В Китае выздоровели почти две трети всех заразившихся коронавирусом
Медицинские работники в защитных костюмах
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Маленький остров в Индонезии
Индонезия разместит зараженных коронавирусом на необитаемом острове
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Южнокорейская секта пожертвовала деньги на борьбу с COVID-2019
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" объяснил, почему не отменяет рейсы в Китай
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
01:31Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
01:25Бразилия отзывает дипломатов из Венесуэлы
01:21Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у парламентария
01:18Глава Минздрава Украины заявил, что стране нужна страховая медицина
Лента новостейМолния