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Китай готов делиться своим опытом борьбы с COVID-19 с другими странами
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РИА Новости

Китай готов делиться своим опытом борьбы с COVID-19 с другими странами

07:10 05.03.2020 (обновлено: 07:11 05.03.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинский работник в защитном костюме во временной больнице для лечения пациентов с новым коронавирусом в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинский работник в защитном костюме во временной больнице для лечения пациентов с новым коронавирусом в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинский работник в защитном костюме во временной больнице для лечения пациентов с новым коронавирусом в городе Ухань, провинция Хубэй
ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай готов делиться с международным сообществом своим опытом в борьбе с распространением коронавируса и методами его лечения, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Ма Чаосюй.
"Я хочу подчеркнуть, что мы никогда не забудем руку помощи, протянутую нам международным сообществом. Мы готовы оказать посильную помощь странам, в которых эпидемиологическая ситуация сравнительно тяжелая", - заявил он на пресс-конференции.
Ма Чаосюй подчеркнул, что эта эпидемия доказала, что в эпоху глобализации "все страны должны заботиться друг о друге, ни одна не может самостоятельно справиться с эпидемией, необходимо объединить усилия всех стран и укрепить сотрудничество".
"Эпидемиологическая ситуация в мире стремительно меняется. Мы одновременно с работой по профилактике эпидемии внутри страны будем и дальше придерживаться открытой и ответственной позиции, активно развивать международное сотрудничество в борьбе с эпидемией, делиться своим опытом по профилактике распространения и методами лечения заболевания", - добавил заместитель министра.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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