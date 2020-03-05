Китай готов делиться своим опытом борьбы с COVID-19 с другими странами

Медицинский работник в защитном костюме во временной больнице для лечения пациентов с новым коронавирусом в городе Ухань, провинция Хубэй

Медицинский работник в защитном костюме во временной больнице для лечения пациентов с новым коронавирусом в городе Ухань, провинция Хубэй

ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай готов делиться с международным сообществом своим опытом в борьбе с распространением Китай готов делиться с международным сообществом своим опытом в борьбе с распространением коронавируса и методами его лечения, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Ма Чаосюй.

"Я хочу подчеркнуть, что мы никогда не забудем руку помощи, протянутую нам международным сообществом. Мы готовы оказать посильную помощь странам, в которых эпидемиологическая ситуация сравнительно тяжелая", - заявил он на пресс-конференции.

Ма Чаосюй подчеркнул, что эта эпидемия доказала, что в эпоху глобализации "все страны должны заботиться друг о друге, ни одна не может самостоятельно справиться с эпидемией, необходимо объединить усилия всех стран и укрепить сотрудничество".

"Эпидемиологическая ситуация в мире стремительно меняется. Мы одновременно с работой по профилактике эпидемии внутри страны будем и дальше придерживаться открытой и ответственной позиции, активно развивать международное сотрудничество в борьбе с эпидемией, делиться своим опытом по профилактике распространения и методами лечения заболевания", - добавил заместитель министра.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.