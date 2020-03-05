Во Владивостоке задержали радиоактивные автозапчасти из Японии

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - РИА Новости. Таможенники обнаружили на теплоходе из Японии, прибывшем в порт Владивостока, радиоактивные автомобильные запчасти, сообщила журналистам пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная.
"При радиационном контроле владивостокские таможенники выявили загрязненные бета-излучением части автомобиля Audi TT Coupe: кузов, двигатель внутреннего сгорания и заднюю подвеску.... Установлено, товары не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности", - говорится в сообщении.
По словам начальника отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максима Шестернина, с начала 2020 года это уже второй случай выявления радиоактивных грузов из Японии. В январе таможенники обнаружили радиоактивный автомобиль - это был первый случай за последние три года.
"Это последствия аварии в 2011 году в Японии на атомной станции Фукусима-1, которые еще до конца не исчезли. Таможенники продолжат контролировать ввоз данной категории товаров", - отмечает таможня.
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Авария на японской АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. Тогда после цунами, вызванного мощным землетрясением, обесточились энергоблоки станции, прекратилась подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов, произошел перегрев ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) возникла так называемая пароциркониевая реакция, сопровождавшаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, который взорвался, что привело к разрушению конструкций энергоблоков и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.