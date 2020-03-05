В Москве такси-агрегаторы не согласились с исследованием их работы

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ряд крупнейших агрегаторов Ряд крупнейших агрегаторов такси не согласились с результатами исследования, показавшего, что около трети такси в Москве, подключенных к агрегаторам, не имеют разрешений на перевозку пассажиров.

Ранее в среду "Транспортная ассоциация московской агломерации" (Ассоциация ТАМА, один из учредителей - " Мосгортранс ") сообщила, что исследование работы онлайн-сервисов заказа такси за последние пять месяцев показало, что около трети такси в Москве, подключенных к крупным агрегаторам, возят пассажиров без разрешений. Основные нарушения, по данным исследования, выявлены у таких компаний, как inDriver, " Везет ", "Ситимобил", "Максим".

Компании не согласны

Ряд компаний-агрегаторов не согласились с результатами исследования.

В пресс-службе сервиса "Максим" сказали РИА Новости, что факт наличия разрешения на деятельность такси у других участников не говорит о легальности оказания услуги. "Разрешение выдается на автомобиль. Такие автомобили сдаются в аренду всем желающим поработать в такси. В этой схеме нет налогов и контроля. Именно арендная модель приводит к увеличению аварийности такси в Москве, конфликтам между водителями и пассажирами", - сказали в пресс-службе сервиса.

"Разрешение - это исключительно статистический инструмент. Его наличие не гарантирует безопасность оказания услуги, налоговую дисциплину и в целом добросовестность перевозчика. Будь заявитель злостным неплательщиком налогов, нарушителем ПДД, наркоманом, судимым по тяжким уголовным статьям, уполномоченный орган не вправе отказать ему в выдаче разрешения на деятельность такси. Разрешение - давно не тот формальный признак, по которому можно делать выводы о качестве, безопасности и легальности услуги такси", - добавили в "Максиме".

В пресс-службе "Везет" напомнили, что осуществление контроля за выдачей разрешений, их наличием при оказании услуг перевозки, осуществляют муниципальные власти.

"Со своей стороны мы тщательным образом проверяем перевозчиков, которые хотят быть зарегистрированы в нашей системе - по своим правилам и стандартам, согласно законодательству РФ. Мы заинтересованы сотрудничать с легальными перевозчиками", - сказали в пресс-службе компании.

В inDriver сообщили, что у сервиса действует обязательная проверка документов при регистрации водителей, в столице все подключаемые водители должны предоставить соответствующую лицензию. За передачу водительского аккаунта или несвоевременное обновление информации об автомобиле предусмотрена блокировка в сервисе.

"В январе 2020 года мы ввели дополнительные меры для выявления нарушений - в сервисе был введен фотоконтроль и обязательная ежемесячная проверка лицензий. За первые недели после внедрения этой функции были заблокированы 10% активных водителей, не прошедших проверку. В ближайшем будущем в Москве также будет введен фотоконтроль личности водителя, такая проверка уже работает в нескольких городах России и Казахстана", - сказали в пресс-службе сервиса.

В " Ситимобил " усомнились в самой методике исследования. "Методика исследования непрозрачна. Кроме того, представители агрегаторов (кроме "Яндекс.Такси", которому также принадлежит бренд Uber) не участвовали в проведении и анализе результатов данного исследования. Считаем, что проведение такого рода исследований должно проходить при участии всех агрегаторов такси – на основании открытого многостороннего договора, который будет гарантировать непредвзятость результатов исследования", - сказали в пресс-службе компании.

В "Максим" посетовали, что после проведения таких исследований компании не передаются сведения о нарушителях, чтобы менеджеры могли провести проверку и принять меры.

Необходимые меры

Компании также назвали ряд мер, которые, по их мнению, помогут повысить качество, безопасность и легальность услуги такси.

Так, в "Максим" считают, что ситуацию может изменить по существу только создание единой федеральной базы такси в системе МВД, объединяющей в цифровой профиль всю необходимую информацию о водителях и автомобилях такси, с подключением к ней всех участников рынка. "Цифровая отрасль должна уже регулироваться цифровыми методами, тогда это все обретет смысл", - считают в сервисе.

Кроме того, уверены в компании, необходим допуск к оказанию услуги такси самозанятых граждан без регистрации ИП. "В настоящее время фактически самозанятые не могут получить разрешение на деятельность такси, поскольку действует устаревший закон от 2011 года, по которому разрешение может получить только юрлицо или ИП. Практически эксперимент по самозанятости до сих пор не распространяется на сферу такси", - сетуют в компании.