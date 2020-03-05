В Приморье снегопад привел к 160 ДТП за сутки

"Число ДТП, произошедших на территории Приморского края в минувшие сутки, превысило показатели прошлого года на 24%. По данным регионального ГИБДД, в среду на дорогах Приморского края зарегистрировано 160 ДТП: 3 - с пострадавшими, 157 - с материальным ущербом. Погибших нет, однако травмированы 10 человек. Повреждено 330 автомобилей", - говорится в сообщении.