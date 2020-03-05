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В Приморье снегопад привел к 160 ДТП за сутки
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РИА Новости

В Приморье снегопад привел к 160 ДТП за сутки

06:45 05.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - РИА Новости. Сто шестьдесят аварий произошло на дорогах Приморья в среду во время снегопада, повреждено 330 автомобилей, сообщает региональное УМВД РФ.
Накануне в Приморье прошел снегопад, метель, на дорогах образовался гололед. Свыше 20 междугородних автобусов отменили.
"Число ДТП, произошедших на территории Приморского края в минувшие сутки, превысило показатели прошлого года на 24%. По данным регионального ГИБДД, в среду на дорогах Приморского края зарегистрировано 160 ДТП: 3 - с пострадавшими, 157 - с материальным ущербом. Погибших нет, однако травмированы 10 человек. Повреждено 330 автомобилей", - говорится в сообщении.
Больше всего аварий зарегистрировано во Владивостоке – 104. Каждое второе ДТП – это столкновение машин, каждое третье – наезд на стоящее транспортное средство. Полиция отмечает, что на дорогах региона сохраняется снежный накат и гололедица, необходимо выбирать безопасный скоростной режим.
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