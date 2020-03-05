Опрос показал, как россиянки проводят свое свободное время

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Почти две трети женщин в Почти две трети женщин в России рассказали, что больше всего своего свободного времени посвящают ведению домашнего хозяйства, детям и даче, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По данным исследования, 63% женщин обычно в свободное время занимаются домашним хозяйством, детьми, дачей, также женщины предпочитают смотреть телевизор, слушать радиопередачи (39%), читать книги (32%), встречаются и общаются с друзьями дома или в гостях (31%), занимаются хобби (28%).

При этом, по мнению тех мужчин, кто состоит в браке или живет вместе со своей второй половиной, их жена или подруга обычно свое свободное время посвящает также ведению домашнего хозяйства, детям и даче (72%), на втором месте — просмотр телевизора и прослушивание радиопередач (26%), на третьем — чтение книг (19%), а замыкают пятерку — "просто отдых" (18%) и увлечение интернетом и компьютерными играми (17%).

У 38% женщин в будни после работы и выполнения других обязательных дел в среднем остается от четырех до семи часов свободного времени в день, у 22% — от двух до трех часов, у 10% — от восьми до 12, у 8% почти все время свободно. В выходные дни у 35% женщин также есть в среднем от четырех до семи часов свободного времени в день, у 24% — от восьми до 12 часов, у 13% почти все время свободно, у 12% — от двух до трех часов.

По результатам исследования, треть мужчин (33%), которые состоят в браке или живут вместе со своей второй половиной, полагают, что у их жены или подруги в течение рабочих будней свободно порядка двух-трех часов, 29% — четыре часа и более, а 16% считают, что у них свободно все время. В выходные, по мнению 31% мужчин, у женщин свободно от четырех до семи часов, также 19% ответили, что почти все время.