Опрос показал, как россиянки проводят свое свободное время

По данным исследования, 63% женщин обычно в свободное время занимаются домашним хозяйством, детьми, дачей, также женщины предпочитают смотреть телевизор, слушать радиопередачи (39%), читать книги (32%), встречаются и общаются с друзьями дома или в гостях (31%), занимаются хобби (28%).
При этом, по мнению тех мужчин, кто состоит в браке или живет вместе со своей второй половиной, их жена или подруга обычно свое свободное время посвящает также ведению домашнего хозяйства, детям и даче (72%), на втором месте — просмотр телевизора и прослушивание радиопередач (26%), на третьем — чтение книг (19%), а замыкают пятерку — "просто отдых" (18%) и увлечение интернетом и компьютерными играми (17%).
У 38% женщин в будни после работы и выполнения других обязательных дел в среднем остается от четырех до семи часов свободного времени в день, у 22% — от двух до трех часов, у 10% — от восьми до 12, у 8% почти все время свободно. В выходные дни у 35% женщин также есть в среднем от четырех до семи часов свободного времени в день, у 24% — от восьми до 12 часов, у 13% почти все время свободно, у 12% — от двух до трех часов.
22 апреля 2015, 17:54ТуризмБольшинство людей в свое свободное время отправились бы в отпускСогласно исследованию, проведенному Hotels.com, самым популярным ответом во всех странах на вопрос, чем бы хотели заняться люди в свободное от работы время, и если бы у них появилась возможность сделать все что угодно, стал "отпуск".
По результатам исследования, треть мужчин (33%), которые состоят в браке или живут вместе со своей второй половиной, полагают, что у их жены или подруги в течение рабочих будней свободно порядка двух-трех часов, 29% — четыре часа и более, а 16% считают, что у них свободно все время. В выходные, по мнению 31% мужчин, у женщин свободно от четырех до семи часов, также 19% ответили, что почти все время.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 марта 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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