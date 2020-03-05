МИД Палестины обвинил Помпео в фальсификации фактов

"Помпео … вылил гнев на Совет ООН по правам человека из-за публикации списка организаций (занятых незаконной деятельностью в израильских поселениях на палестинских территориях - ред.), пообещав карательные меры (другим) государствам и тем, кто пытается затронуть американские компании, работающие в поселениях ... Он пытается смягчить международную критику израильских нарушений и преступлений, утверждая, что слова и действия администрации Трампа являются "истиной", - сообщается в заявлении.

Ранее в начале февраля офис Верховного комиссара ООН опубликовал список организаций, которые заняты в незаконной активности в израильских поселениях на палестинских территориях. В него вошли 112 компаний, которые занимаются деятельностью, запрещенной резолюцией СПЧ ООН 31/36. Среди этих компаний 94 находятся в Израиле, а 18 в США, Нидерландах, Франции, Великобритании, Люксембурге и Таиланде. В список, в частности, попали Airbnb, Expedia, eDreams, TripAdvisor, Alstom и Booking.com. Согласно резолюции 31/36 Совета ООН по правам человека, список компаний должен пополняться ежегодно.