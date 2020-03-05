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2020-03-05T06:30+0300
https://ria.ru/20200305/1568173529.html
МИД Палестины обвинил Помпео в фальсификации фактов
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РИА Новости

МИД Палестины обвинил Помпео в фальсификации фактов

06:30 05.03.2020
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© Flickr / JoiФлаги Палестины
Флаги Палестины
© Flickr / Joi
Флаги Палестины. Архивное фото
ГАЗА, 5 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео фальсифицирует факты и пытается подорвать международно-правовую систему, говорится в заявлении МИД Палестины.
"Помпео … вылил гнев на Совет ООН по правам человека из-за публикации списка организаций (занятых незаконной деятельностью в израильских поселениях на палестинских территориях - ред.), пообещав карательные меры (другим) государствам и тем, кто пытается затронуть американские компании, работающие в поселениях ... Он пытается смягчить международную критику израильских нарушений и преступлений, утверждая, что слова и действия администрации Трампа являются "истиной", - сообщается в заявлении.
Министерство подчеркнуло, что подобные заявления противоречат реалиям палестино-израильского конфликта, истории и фактам.
МИД Палестины также обвинил США в "идеологической поддержке Израиля". В заявлении говорится, что подобные шаги подрывают международно-правовую систему и противоречат решениям ООН.
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
4 февраля, 20:32
МИД Палестины считает заявление ЕС о "сделке века" поражением Трампа
Ранее в начале февраля офис Верховного комиссара ООН опубликовал список организаций, которые заняты в незаконной активности в израильских поселениях на палестинских территориях. В него вошли 112 компаний, которые занимаются деятельностью, запрещенной резолюцией СПЧ ООН 31/36. Среди этих компаний 94 находятся в Израиле, а 18 в США, Нидерландах, Франции, Великобритании, Люксембурге и Таиланде. В список, в частности, попали Airbnb, Expedia, eDreams, TripAdvisor, Alstom и Booking.com. Согласно резолюции 31/36 Совета ООН по правам человека, список компаний должен пополняться ежегодно.
Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
2010010
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМайк ПомпеоМИД ПалестиныПалестинаСШАИзраильВ мире
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