Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T06:26+0300
https://ria.ru/20200305/1568173485.html
Эпидемиолог предрек серьезные вспышки коронавируса в новых странах
https://cdn25.img.ria.ru/images/156378/52/1563785246_0:76:601:414_1036x0_80_0_0_ca6ba69099383a91bddb5297a7210100.jpg
РИА Новости

Эпидемиолог предрек серьезные вспышки коронавируса в новых странах

06:26 05.03.2020
17411
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
В Центральном госпитале города Ухань
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости, Анна Раткогло. Вспышки нового коронавируса могут произойти в ближайшие недели еще в ряде стран, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
Эксперт указал, что в страны, где сейчас наблюдается наиболее тяжелая ситуация - Южная Корея, Италия, Иран - первые образцы вируса завезли зараженные китайские путешественники. Но они ездили и в другие места, так что, "возможно, в ближайшие несколько дней или недель мы увидим схожие вспышки COVID-19 в других странах", сказал собеседник.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Он оговорился, что "инфекции для распространения необходимо время, и COVID-19 распространяется не очень быстро".
"Мы стали свидетелями тысячи случаев заражения в Италии, Иране, Южной Корее. Если предположить, что инфекция распространяется с той же скоростью, с какой это происходило в Ухане, то всего горстка импортированных случаев заражения может привести к эпидемии с общим числом случаев около 1 тысячи примерно через месяц", - сказал Коулинг.
Эксперт считает, что "после второго месяца, если эпидемия в стране распространяется с такой же скоростью и если не приняты эффективные меры контроля, речь может идти уже о 10 тысячах случаев заражения, а в течение второго месяца начнут появляться летальные случаи, число которых к концу второго месяца может достичь 20-30".
"Власти КНР стали предпринимать серьезные меры (по сдерживанию эпидемии) с 23 января, но к тому времени зараженные уже покинули Китай и начали распространять инфекцию в других странах. Я полагаю, что самые первые инфицированные, вероятно, выехали из Китая в начале-середине января", - сказал Коулинг.
Маленький остров в Индонезии
Вчера, 05:57
Индонезия разместит зараженных коронавирусом на необитаемом острове
Он подчеркнул, что в странах с более сильным лабораторным потенциалом и использованием "агрессивной" программы тестирования вспышку можно выявить в первый месяц, когда отдельные люди попадают в больницы с вирусной пневмонией.
"В странах, где лабораторный потенциал слабее, существование эпидемии не будет очевидным, пока в больницах не произойдет всплеск числа больных пневмонией и не появятся летальные случаи", - сказал собеседник.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. Число зараженных в Китае уже превысило 80 тысяч человек, скончались 2 981, выздоровели почти 50 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 28 февраля повысила оценку риска нового коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого". Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число инфицированных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
Вчера, 04:50
Эпидемиолог предрек Китаю вторую волну эпидемии коронавируса
116726
Обсудить 1
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаГонконгский университет науки и технологииЮжная КореяКитайИранИталияВ мире
Рекомендуем
Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
Эпидемиолог предрек Китаю вторую волну эпидемии коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице
Контактировавших с новым заболевшим коронавирусом россиян установили
Маленький остров в Индонезии
Индонезия разместит зараженных коронавирусом на необитаемом острове
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил, почему в США мало случаев заболевания коронавирусом
Человек в маске
Командующий КСИР считает, что коронавирус может быть оружием США
Китай
В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
Медицинский работник во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса
ВОЗ рассказала о ситуации с распространением коронавируса в мире
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
В Китае выздоровели почти две трети всех заразившихся коронавирусом
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Сингапуре подтвердили коронавирус у пассажира из Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
01:31Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
01:25Бразилия отзывает дипломатов из Венесуэлы
01:21Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у парламентария
01:18Глава Минздрава Украины заявил, что стране нужна страховая медицина
Лента новостейМолния