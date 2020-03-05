Эпидемиолог предрек серьезные вспышки коронавируса в новых странах

ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости, Анна Раткогло. Вспышки нового коронавируса могут произойти в ближайшие недели еще в ряде стран, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Вспышки нового коронавируса могут произойти в ближайшие недели еще в ряде стран, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

Эксперт указал, что в страны, где сейчас наблюдается наиболее тяжелая ситуация - Южная Корея, Италия, Иран - первые образцы вируса завезли зараженные китайские путешественники. Но они ездили и в другие места, так что, "возможно, в ближайшие несколько дней или недель мы увидим схожие вспышки COVID-19 в других странах", сказал собеседник.

Он оговорился, что "инфекции для распространения необходимо время, и COVID-19 распространяется не очень быстро".

"Мы стали свидетелями тысячи случаев заражения в Италии, Иране, Южной Корее. Если предположить, что инфекция распространяется с той же скоростью, с какой это происходило в Ухане, то всего горстка импортированных случаев заражения может привести к эпидемии с общим числом случаев около 1 тысячи примерно через месяц", - сказал Коулинг.

Эксперт считает, что "после второго месяца, если эпидемия в стране распространяется с такой же скоростью и если не приняты эффективные меры контроля, речь может идти уже о 10 тысячах случаев заражения, а в течение второго месяца начнут появляться летальные случаи, число которых к концу второго месяца может достичь 20-30".

"Власти КНР стали предпринимать серьезные меры (по сдерживанию эпидемии) с 23 января, но к тому времени зараженные уже покинули Китай и начали распространять инфекцию в других странах. Я полагаю, что самые первые инфицированные, вероятно, выехали из Китая в начале-середине января", - сказал Коулинг.

Он подчеркнул, что в странах с более сильным лабораторным потенциалом и использованием "агрессивной" программы тестирования вспышку можно выявить в первый месяц, когда отдельные люди попадают в больницы с вирусной пневмонией.

"В странах, где лабораторный потенциал слабее, существование эпидемии не будет очевидным, пока в больницах не произойдет всплеск числа больных пневмонией и не появятся летальные случаи", - сказал собеседник.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. Число зараженных в Китае уже превысило 80 тысяч человек, скончались 2 981, выздоровели почти 50 тысяч человек.