Эпидемиолог предрек серьезные вспышки коронавируса в новых странах

ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости, Анна Раткогло. Вспышки нового коронавируса могут произойти в ближайшие недели еще в ряде стран, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
Эксперт указал, что в страны, где сейчас наблюдается наиболее тяжелая ситуация - Южная Корея, Италия, Иран - первые образцы вируса завезли зараженные китайские путешественники. Но они ездили и в другие места, так что, "возможно, в ближайшие несколько дней или недель мы увидим схожие вспышки COVID-19 в других странах", сказал собеседник.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Он оговорился, что "инфекции для распространения необходимо время, и COVID-19 распространяется не очень быстро".
"Мы стали свидетелями тысячи случаев заражения в Италии, Иране, Южной Корее. Если предположить, что инфекция распространяется с той же скоростью, с какой это происходило в Ухане, то всего горстка импортированных случаев заражения может привести к эпидемии с общим числом случаев около 1 тысячи примерно через месяц", - сказал Коулинг.
Эксперт считает, что "после второго месяца, если эпидемия в стране распространяется с такой же скоростью и если не приняты эффективные меры контроля, речь может идти уже о 10 тысячах случаев заражения, а в течение второго месяца начнут появляться летальные случаи, число которых к концу второго месяца может достичь 20-30".
"Власти КНР стали предпринимать серьезные меры (по сдерживанию эпидемии) с 23 января, но к тому времени зараженные уже покинули Китай и начали распространять инфекцию в других странах. Я полагаю, что самые первые инфицированные, вероятно, выехали из Китая в начале-середине января", - сказал Коулинг.
Он подчеркнул, что в странах с более сильным лабораторным потенциалом и использованием "агрессивной" программы тестирования вспышку можно выявить в первый месяц, когда отдельные люди попадают в больницы с вирусной пневмонией.
"В странах, где лабораторный потенциал слабее, существование эпидемии не будет очевидным, пока в больницах не произойдет всплеск числа больных пневмонией и не появятся летальные случаи", - сказал собеседник.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. Число зараженных в Китае уже превысило 80 тысяч человек, скончались 2 981, выздоровели почти 50 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 28 февраля повысила оценку риска нового коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого". Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число инфицированных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.