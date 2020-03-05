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В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
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РИА Новости

В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess

06:15 05.03.2020 (обновлено: 07:20 05.03.2020)
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© AP Photo / Koji SasaharaКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© AP Photo / Koji Sasahara
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар — РИА Новости. Анализы девяти помещенных под карантин во Владивостоке россиян с круизного лайнера Diamond Princess показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья со ссылкой на данные новосибирского научно-исследовательского центра "Вектор".
Семь россиян с Diamond Princess прибыли из Японии во Владивосток 22 и 23 февраля. Их доставили в инфекционную больницу, где у них взяли анализы на коронавирус, предварительные результаты были отрицательными. Еще двое пассажиров лайнера — семейная пара из Владивостока — прилетели из Японии 29 февраля, их тоже поместили на карантин.
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"Вектор" прислал анализы, у всех девяти человек на коронавирус они отрицательны. Еще будет повторный анализ перед их выпиской", — сказал собеседник.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.

Новый коронавирус

В конце прошлого года КНР объявила о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, умерли 3012, излечились более 52 тысяч. Количество зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян. Приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Кроме того, власти заявили о введении ограничений на полеты в Южную Корею и Иран. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Иран, Южную Корею и Италию, где также наблюдается вспышка Covid-19.
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Коронавирус COVID-19Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаПриморский крайОбщество
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