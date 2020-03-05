Минтранс тестирует систему, которая не даст уснуть водителям автобусов

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минтранс РФ запустил пилотный проект по оборудованию автобусов и маршруток системой датчиков, которые будут контролировать состояние водителя и не дадут ему потерять бдительность или заснуть на маршруте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

Тестовыми регионами стали Татарстан, Белгородская, Московская, Калужская, Рязанская и Омская области.

Ожидается, что по результатам "пилота" будут сформированы единые технические требования, которые затем можно будет использовать при обновлении региональных автопарков для местных и межрегиональных маршрутов, пояснили в Минтрансе.

"Например, это могут быть специальные браслеты, которые будут измерять пульс или электрическую активность кожи, камеры, датчики. Если вдруг водитель отвлечется или начнет засыпать, вернуть его в работоспособное состояние можно с использованием различных сигналов", - рассказал директор Департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрий Баканов.

По статистике, около половины ДТП происходит по вине водителя транспортного средства, а цифровые решения позволят существенно повысить безопасность автобусных перевозок, включая перевозки детей и организованных групп, отмечают в ведомстве.