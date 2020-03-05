Индонезия разместит зараженных коронавирусом на необитаемом острове

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Индонезии планируют разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на главнокомандующего вооруженных сил Хади Тьяджанто.
Ранее сообщалось, что в Индонезии выявлены первые два заражения новым коронавирусом.
Тьяджанто заявил, что на острове Галанг, где в больнице разместят заболевших коронавирусом, сохранилось несколько зданий, которые в 1979-1996 годах использовались в качестве лагеря для беженцев из Вьетнама.
Главком добавил, что госпиталь будет также функционировать как карантинный центр.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.