Индонезия разместит зараженных коронавирусом на необитаемом острове

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Власти Индонезии планируют разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на главнокомандующего вооруженных сил Хади Тьяджанто.

Ранее сообщалось, что в Индонезии выявлены первые два заражения новым коронавирусом

Тьяджанто заявил, что на острове Галанг, где в больнице разместят заболевших коронавирусом, сохранилось несколько зданий, которые в 1979-1996 годах использовались в качестве лагеря для беженцев из Вьетнама.

Главком добавил, что госпиталь будет также функционировать как карантинный центр.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.