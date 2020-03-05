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2020-03-05T05:45+0300
https://ria.ru/20200305/1568173230.html
Авиакомпании рассказали, как сделать предложение в небе
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РИА Новости

Авиакомпании рассказали, как сделать предложение в небе

05:45 05.03.2020
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© Fotolia / TobilanderОбручальные кольца
Обручальные кольца
© Fotolia / Tobilander
Обручальные кольца. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Представители авиакомпаний рассказали о счастливых рейсах, на которых пассажир сделал предложение своей избраннице "на небесах", и заверили, что всегда готовы прийти на помощь влюбленным бесплатно. Результатами романтического опроса среди авиаперевозчиков с РИА Новости поделился сервис путешествий Туту.ру.
Официальный представитель авиакомпании Smartavia вспомнил, что во время полетов было два таких случая.
"Авиакомпания знала об этом заранее и пошла навстречу молодым людям. Мы предоставляли таким пассажирам места в первом ряду салона и оказывали помощь молодому человеку в угощении шампанским всех пассажиров рейса. А сам момент вручения девушки кольца был запечатлен фотографом авиакомпании. Позже снимок был размещен в бортовом журнале", - рассказал представитель перевозчика об одном из случаев.
Он добавил, что организовать такое событие на борту можно бесплатно, подав заявку на сайте компании.
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В компании "Уральские авиалинии" вспомнили, как 5 декабря 2019 года на рейсе Петербург - Калининград молодой человек сделал предложение своей девушке, которая не знала, что он будет на борту.
"То, что будущий жених будет на борту, стало для нее неожиданностью. Он пришел последний, аккуратно передал бортпроводникам цветы, чтобы спрятать их на кухне. Во время горизонтального полета он подошел к своей избраннице и предложил стать его женой, она согласилась, бортпроводники принесли цветы и шампанское. Было очень трогательно, пассажиры аплодировали", - рассказали в авиакомпании.
Представитель Finnair в России поделилась информацией о том, что "предложения в небе и в аэропорту делали своим любимым в том числе и сотрудники самой авиакомпании". "Например, недавно в аэропорту Хельсинки-Вантаа один из наших пилотов сделал предложение своей возлюбленной – бортпроводнице Finnair. Он исполнил несколько лиричных песен вместе с хором Finnair Singers на глазах у сотен пассажиров, и девушка ответила согласием", - рассказали в компании.
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Отдельные перевозчики предоставляют услуги по поздравлению на борту за дополнительную плату, но большинство компаний делают это бесплатно. При этом стоит учитывать, что такой праздник можно устроить лишь во время полета, продолжительность которого составляет не менее двух часов.
"У Qatar Airways нет отдельной услуги, связанной с предложениями руки и сердца во время полета, но мы всегда польщены и особенно горды, когда пассажиры выбирают именно нашу авиакомпанию для такого особенного момента. Компания всегда стремиться сделать все возможное, чтобы каждое событие было уникальным и незабываемым. Вы, безусловно, можете рассчитывать на помощь нашей команды на борту в создании сюрприза", - заверил представитель компании.
Представитель Utair вспомнил, что за последние шесть месяцев во время полета пассажиры два раза отмечали годовщину свадьбы, шесть раз поздравляли с днем рождения, а один раз муж признался в любви жене.
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РоссияSmartaviaQatar AirwaysЮТэйрУральские авиалинииFinnairОбщество
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