Авиакомпании рассказали, как сделать предложение в небе

"У Qatar Airways нет отдельной услуги, связанной с предложениями руки и сердца во время полета, но мы всегда польщены и особенно горды, когда пассажиры выбирают именно нашу авиакомпанию для такого особенного момента. Компания всегда стремиться сделать все возможное, чтобы каждое событие было уникальным и незабываемым. Вы, безусловно, можете рассчитывать на помощь нашей команды на борту в создании сюрприза", - заверил представитель компании.