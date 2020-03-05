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2020-03-05T06:02+0300
https://ria.ru/20200305/1568173178.html
Коллекторы рассказали, как не стать их клиентами
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РИА Новости

Коллекторы рассказали, как не стать их клиентами

05:26 05.03.2020 (обновлено: 06:02 05.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтделение банка
Отделение банка
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Отделение банка. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россиянам следует всегда платить по долгам вовремя и полностью, чтобы не стать клиентами коллекторского агентства, при этом если все же возникли проблемы с платежами, то коллектора стоит рассматривать как консультанта, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"Ответ очень прост — платить по долгам вовремя и полностью. Но если возникли проблемы, рассматривайте коллектора как консультанта, с которым можно и нужно обсудить, как выйти из ситуации неплатежей. Диалог всегда лучше, чем глухая самоизоляция – ведь долги не исчезнут сами по себе", — прокомментировал он вопрос, что можно посоветовать россиянам, чтобы они не стали клиентами коллекторов.

Многие кредиторы после выхода заемщика на просрочку достаточно быстро обращаются в суд, чтобы взыскать задолженность, обратил внимание президент НАПКА. Однако по судебному взысканию возврат долгов начинается где-то через 9-12 месяцев после решения суда, а вернуть удается лишь 14% от задолженности.
При этом Мехтиев подчеркнул, что стоит подумать над внедрением в России института частных судебных приставов, однако только при взыскании задолженности в рамках споров между частными лицами и организациями.
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"Есть три типа долгов: долги перед бюджетом, социальные долги, например алименты, и долги, возникающие в отношениях между частными лицами и организациями или между одними юридическими лицами и другими. Я согласен, чтобы мои налоги шли на взыскание в принудительном порядке с тех, кто не платит налоги или алименты. Но я не понимаю, почему мои налоги должны идти на спор между одной корпорацией и другой. Вот здесь как раз частные приставы и нужны", — добавил он.
Ранее Мехтиев в интервью РИА Новости сообщил, что каждый четвертый россиянин, имеющий действующий кредит в российских банках, испытывает трудности с его погашением и выходит на просрочку. По данным ЦБ, банковский портфель выданных россиянам кредитов за январь текущего года вырос на 0,8% и достиг 17,6 триллиона рублей. При этом доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме ссуд за месяц вырос на 0,1 процентного пункта — до 4,6%.
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КредитРоссияНациональная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентствОбщество
Популярные комментарии
Метхиев лицемер )) Коллектор - не консультант )) Кого он пытается обмануть, ведь у каждого есть интернет и может послушать записи разговоров с "консультантами" )) Коллекторы из ассоциации НАПКА стригут деньги с итак небогатого населения и отправляют своим заграничным хозяевам, т.к. большинство крупнейших агентств учреждены иностранными организациями. Вот на это и направлена деятельность ))
5 марта, 07:17
Gloomy Humorist
6900100
я бы рассказал как коллекторам не стать клиентами травмпунктов
5 марта, 05:41
улан пятничный
5631002
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