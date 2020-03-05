Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T09:05+0300
https://ria.ru/20200305/1568173151.html
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565483318_0:0:2862:1610_1036x0_80_0_0_e9df2e580f7f1fd233786a0443aab100.jpg
РИА Новости

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

05:22 05.03.2020 (обновлено: 09:05 05.03.2020)
222482
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Отравление углекислым газом, который выделяется при контакте сухого льда с водой, не оставило участникам вечеринки в московском банном комплексе шансов выжить, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Двадцать восьмого февраля компания из 18 человек отмечала день рождения в столичной бане. В результате смешивания сухого льда с водой в бассейне двое посетителей умерли на месте, один — позже в реанимации.

"Дело в том, что отравление углекислым газом — это стопроцентная смерть. Его аналог, угарный газ, перетравил неимоверное количество людей в гаражах с открытыми и закрытыми дверями с работающими автомобилями. Несколько полных вдохов углекислого газа — это смерть", — сказал Гофштейн.

Эксперт отметил, что при таких отравлениях людей откачать невозможно, при этом есть методика вентиляции легких, но для этого нужно, чтобы помощь пришла быстро и наличие специального оборудования.

"А пока доедут, пока довезут — шансов у них не было", — добавил спасатель.

По словам Гофштейна, возможность остаться в живых пропала, как только они начали дышать углекислым газом.
Момент трагедии в банном комплексе в Москве сняли на видео
29 февраля, 13:36
Купание в бассейне с сухим льдом на вечеринке блогера сняли на видео
217212531130119
Обсудить 116
ЧП в московском банном комплексеАлександр ГофштейнМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Однако хороший эксперт. Считать углекислый и угарный газ аналогами?!
5 марта, 05:28
sssi1956
1472423136
"отравление углекислым газом — это стопроцентная смерть. Его аналог, угарный газ, перетравил неимоверное количество людей" - что за бред! Тогда и кислород это стопроцентная смерть, ведь его аналог - озон относится к первому классу отравляющих веществ. Чушь! Просто углекислый газ тяжелее воздуха, он его вытеснил к потолку и люди просто задохнулись ОТ НЕДОСТАТКА КИСЛОРОДА.
5 марта, 06:17
Andrey Kuleshov
153601123
Рекомендуем
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big
Банкноты номиналом 2000 рублей
В России хотят изменить систему оплаты отпусков и декретов
Лето
Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето в 2020 году
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью
Медицинская сестра в больничной палате
На Северном флоте назвали причину взрыва боеприпаса под Мурманском
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец на пресс-конференции
Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
Медицинские работники в защитных костюмах
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Основатель и председатель совета директоров АО Тинькофф банк Олег Тиньков
РБК: Тинькова обязали сдать российский и кипрский паспорта
Потасовка в турецком парламенте 04.03.2020
В турецком парламенте вспыхнула драка из-за обвинений в адрес Эрдогана
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Старинный трактор в деревне Калиновка Киевской области, Украина
Украина улучшает экономические показатели, побеждая время
Торговая полка с яблоками в магазине
Диетолог рассказала, как правильно есть яблоки
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
Порт в Гаване, Куба
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
Мигранты на турецко-греческой границе
Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
01:31Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
01:25Бразилия отзывает дипломатов из Венесуэлы
01:21Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у парламентария
01:18Глава Минздрава Украины заявил, что стране нужна страховая медицина
Лента новостейМолния