Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

Вывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Отравление углекислым газом, который выделяется при контакте сухого льда с водой, не оставило участникам Отравление углекислым газом, который выделяется при контакте сухого льда с водой, не оставило участникам вечеринки в московском банном комплексе шансов выжить, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн

Двадцать восьмого февраля компания из 18 человек отмечала день рождения в столичной бане. В результате смешивания сухого льда с водой в бассейне двое посетителей умерли на месте, один — позже в реанимации.

"Дело в том, что отравление углекислым газом — это стопроцентная смерть. Его аналог, угарный газ, перетравил неимоверное количество людей в гаражах с открытыми и закрытыми дверями с работающими автомобилями. Несколько полных вдохов углекислого газа — это смерть", — сказал Гофштейн.

Эксперт отметил, что при таких отравлениях людей откачать невозможно, при этом есть методика вентиляции легких, но для этого нужно, чтобы помощь пришла быстро и наличие специального оборудования.

"А пока доедут, пока довезут — шансов у них не было", — добавил спасатель.