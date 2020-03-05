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На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции
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РИА Новости

На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции

04:56 05.03.2020 (обновлено: 04:57 05.03.2020)
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CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет
Вертолет
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
Вертолет. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.
По информации издания, в результате падения вертолета Гамбоа получил небольшую травму правого плеча, он был извлечен из-под обломков и отправлен в больницу.
Сообщается, что в вертолете находились восемь человек, включая начальника полиции и пилота, точное число пострадавших на данный момент неизвестно.
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