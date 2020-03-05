Эпидемиолог предрек Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

"Китай уже сдержал первую волну (эпидемии нового коронавируса – ред.) на своей территории к началу марта. Я обеспокоен тем, что, когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая волна", - заявил Коулинг.

С этим подходом согласен и собеседник агентства, который отметил, что еще не время говорить о том, что главная опасность миновала, так как пока "нет никаких доказательств, что характеристики вируса изменились ни с точки зрения его передачи, ни в том, что касается серьезности инфекции".