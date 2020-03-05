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2020-03-05T04:50+0300
https://ria.ru/20200305/1568172993.html
Эпидемиолог предрек Китаю вторую волну эпидемии коронавируса
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РИА Новости

Эпидемиолог предрек Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

04:50 05.03.2020
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© REUTERS / CNS PhotoДобровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
© REUTERS / CNS Photo
Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости, Анна Раткогло. Меры китайских властей по борьбе с COVID-19 уже принесли результаты, число новых случаев заражения снижается, производство и обычная активность постепенно восстанавливаются, однако именно это может привести к возникновению второй волны эпидемии коронавируса в стране, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
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Власти Китая в связи с быстрым распространением нового типа коронавируса после 20 января ввели целый комплекс беспрецедентных мер по сдерживанию эпидемии, и они, действительно, показали свою эффективность. Тем не менее, возобновление работы и учебы, восстановление нормального транспортного сообщения, снятие карантинных ограничений несут не только положительные настроения, но и определенные риски для населения.
"Китай уже сдержал первую волну (эпидемии нового коронавируса – ред.) на своей территории к началу марта. Я обеспокоен тем, что, когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая волна", - заявил Коулинг.
На фоне довольно положительной динамики в борьбе с коронавирусом власти Китая продолжают осуществлять достаточно строгие противоэпидемические меры по всей стране.
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С этим подходом согласен и собеседник агентства, который отметил, что еще не время говорить о том, что главная опасность миновала, так как пока "нет никаких доказательств, что характеристики вируса изменились ни с точки зрения его передачи, ни в том, что касается серьезности инфекции".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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Гонконгский университет науки и технологииГонконгКитайВ миреКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавируса
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