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2020-03-05T04:42+0300
https://ria.ru/20200305/1568172959.html
Частная компания из России планирует отправить в космос пять спутников
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568129407_0:392:2048:1544_1036x0_80_0_0_c784765a6e53c1d859664cee40753ce7.jpg
РИА Новости

Частная компания из России планирует отправить в космос пять спутников

04:42 05.03.2020
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© Фото из личного архива спикераГенеральный директор "Спутникса" Владислав Иваненко
Генеральный директор Спутникса Владислав Иваненко
© Фото из личного архива спикера
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российская частная компания "Спутникс" намечает в сентябре вывести на орбиту пять малых космических аппаратов на ракете-носителе "Союз-2", в том числе два спутника для зарубежных заказчиков, сообщил в интервью РИА Новости ее генеральный директор Владислав Иваненко.
"В этом году у нас запланированы запуски пяти аппаратов", - сказал собеседник.
По его словам, среди них будут три технологических спутника для дистанционного зондирования Земли. Первый – демонстрационный аппарат "Зоркий" формата Cubesat 6U (10 на 20 на 30 сантиметров) с камерой, позволяющей получать снимки земной поверхности с разрешением около 15 метров.
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Остальные два – спутники формата Cubesat 3U (10 на 10 на 30 сантиметров) "НИУ ВШЭ - ДЗЗ" и "Сириус-ДЗЗ" с камерами для фотографирования Земли с разрешением около 50 метров. В создании этих аппаратов участвуют студенты Московского института электроники и математики Высшей школы экономики и школьники в образовательном центре "Сириус".
"Кроме того, будут запущены два спутника в интересах иностранных заказчиков. Один из них – первый спутник Туниса Challenge One, предназначенный для интернета вещей", - сказал Иваненко.
Он добавил, что все пять аппаратов планируется запустить в сентябре вместе с южнокорейским спутником CAS500-1 с космодрома "Байконур" на ракете-носителе "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат".
"Спутникс" сегодня единственная в России частная компания, которая занимается производством и запуском малых космических аппаратов. В 2014 году она первой в России изготовила и запустила на орбиту частный спутник.
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