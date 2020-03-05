Частная компания из России планирует отправить в космос пять спутников

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российская частная компания "Спутникс" намечает в сентябре вывести на орбиту пять малых космических аппаратов на ракете-носителе "Союз-2", в том числе два спутника для зарубежных заказчиков, сообщил в интервью РИА Новости ее генеральный директор Владислав Иваненко.
"В этом году у нас запланированы запуски пяти аппаратов", - сказал собеседник.
По его словам, среди них будут три технологических спутника для дистанционного зондирования Земли. Первый – демонстрационный аппарат "Зоркий" формата Cubesat 6U (10 на 20 на 30 сантиметров) с камерой, позволяющей получать снимки земной поверхности с разрешением около 15 метров.
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Остальные два – спутники формата Cubesat 3U (10 на 10 на 30 сантиметров) "НИУ ВШЭ - ДЗЗ" и "Сириус-ДЗЗ" с камерами для фотографирования Земли с разрешением около 50 метров. В создании этих аппаратов участвуют студенты Московского института электроники и математики Высшей школы экономики и школьники в образовательном центре "Сириус".
"Кроме того, будут запущены два спутника в интересах иностранных заказчиков. Один из них – первый спутник Туниса Challenge One, предназначенный для интернета вещей", - сказал Иваненко.
Он добавил, что все пять аппаратов планируется запустить в сентябре вместе с южнокорейским спутником CAS500-1 с космодрома "Байконур" на ракете-носителе "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат".
"Спутникс" сегодня единственная в России частная компания, которая занимается производством и запуском малых космических аппаратов. В 2014 году она первой в России изготовила и запустила на орбиту частный спутник.