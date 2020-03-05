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2020-03-05T05:33+0300
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В Китае выздоровели почти две трети всех заразившихся коронавирусом
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РИА Новости

В Китае выздоровели почти две трети всех заразившихся коронавирусом

04:34 05.03.2020 (обновлено: 05:33 05.03.2020)
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© REUTERS / China Daily Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Почти 65% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и выписаны из больниц, свидетельствуют данные госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тысяч 409 человек, из них 52 тысячи 45 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 64,7% от общего числа заболевших. В больницах остаются еще 25 тысяч 352 человека.
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Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй зарегистрировано 12 тысяч 943 случая заражения, из них 110 с летальным исходом, смертность составила 0,84%. В провинции Хубэй, очаге эпидемии, выявлено 67 тысячи 466 случаев заражения, 2902 человека скончались, смертность составила 4,3%.
Эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по стране выявлено 139 новых случаев заражения, за пределами провинции Хубэй зарегистрировано пять случаев. За минувшие сутки зарегистрирован 31 летальный случай, все — в провинции Хубэй.
Всего болезнь унесла жизни 3012 человек в Китае.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Вчера, 04:25
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ мире
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