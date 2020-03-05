В Китае выздоровели почти две трети всех заразившихся коронавирусом

Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань

Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань

ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Почти 65% всех заразившихся новым типом Почти 65% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и выписаны из больниц, свидетельствуют данные госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тысяч 409 человек, из них 52 тысячи 45 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 64,7% от общего числа заболевших. В больницах остаются еще 25 тысяч 352 человека.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй зарегистрировано 12 тысяч 943 случая заражения, из них 110 с летальным исходом, смертность составила 0,84%. В провинции Хубэй, очаге эпидемии, выявлено 67 тысячи 466 случаев заражения, 2902 человека скончались, смертность составила 4,3%.

Эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по стране выявлено 139 новых случаев заражения, за пределами провинции Хубэй зарегистрировано пять случаев. За минувшие сутки зарегистрирован 31 летальный случай, все — в провинции Хубэй.

Всего болезнь унесла жизни 3012 человек в Китае.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.