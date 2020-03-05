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2020-03-05T05:19+0300
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Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги
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РИА Новости

Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги

04:31 05.03.2020 (обновлено: 05:19 05.03.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВывеска микрофинансовой организации "VIVA-деньги" в Москве
Вывеска микрофинансовой организации VIVA-деньги в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Вывеска микрофинансовой организации "VIVA-деньги" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Каждый четвертый россиянин с действующим кредитом испытывает трудности с его погашением и выходит на просрочку, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"В среднем каждый четвертый должник испытывает трудности с погашением своих кредитных обязательств", — ответил он на вопрос, сколько россиян в настоящее время имеют просроченную задолженность по своим обязательствам.

По словам Мехтиева, в настоящий момент в активной работе коллекторских агентств находится 7 миллионов кредитов на сумму более триллиона рублей. Кроме того, в рамках агентской схемы ежегодно банки привлекают коллекторов для работы с 4 миллионами долгов, общий объем которых составляет более 400 миллиардов рублей.
По данным ЦБ, банковский портфель выданных россиянам кредитов за январь текущего года вырос на 0,8% и достиг 17,6 триллиона рублей. При этом доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме займов за месяц вырос на 0,1 процентного пункта — до 4,6%.
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Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)КредитЭкономика
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