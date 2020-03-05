Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги

"В среднем каждый четвертый должник испытывает трудности с погашением своих кредитных обязательств", — ответил он на вопрос, сколько россиян в настоящее время имеют просроченную задолженность по своим обязательствам.
По словам Мехтиева, в настоящий момент в активной работе коллекторских агентств находится 7 миллионов кредитов на сумму более триллиона рублей. Кроме того, в рамках агентской схемы ежегодно банки привлекают коллекторов для работы с 4 миллионами долгов, общий объем которых составляет более 400 миллиардов рублей.
По данным ЦБ, банковский портфель выданных россиянам кредитов за январь текущего года вырос на 0,8% и достиг 17,6 триллиона рублей. При этом доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме займов за месяц вырос на 0,1 процентного пункта — до 4,6%.