В Сингапуре подтвердили коронавирус у пассажира из Турции

Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй

Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса у одного из пассажиров рейса TK54 Turkish Airlines, прибывшего 3 марта из Стамбула, проводится проверка тех, кто мог находиться в контакте с ним, говорится в заявлении министерства транспорта Сингапура.

Ранее не сообщалось о подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией в самой Турции , при этом в Сингапуре зарегистрировано более 100 заболевших.

"Министерство здравоохранения поздно вечером в среду подтвердило, что тест одного из пассажиров TK54, который прибыл в Сингапур из Турции 3 марта 2020 года, дал положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении транспортного ведомства.

Отмечается, что обратный рейс TK55 в Стамбул "не вылетел из аэропорта Чанги прошлым вечером (4 марта 2020 года) в назначенное время". Министерство транспорта Сингапура, Управление гражданской авиации и власти аэропорта находятся в постоянном контакте с авиакомпанией и пассажирами.

"Министерство здравоохранения приступило к определению тех, с кем мог контактировать заразившийся пассажир", - отмечается в заявлении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.