В Сингапуре подтвердили коронавирус у пассажира из Турции

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса у одного из пассажиров рейса TK54 Turkish Airlines, прибывшего 3 марта из Стамбула, проводится проверка тех, кто мог находиться в контакте с ним, говорится в заявлении министерства транспорта Сингапура.
Ранее не сообщалось о подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией в самой Турции, при этом в Сингапуре зарегистрировано более 100 заболевших.
"Министерство здравоохранения поздно вечером в среду подтвердило, что тест одного из пассажиров TK54, который прибыл в Сингапур из Турции 3 марта 2020 года, дал положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении транспортного ведомства.
Отмечается, что обратный рейс TK55 в Стамбул "не вылетел из аэропорта Чанги прошлым вечером (4 марта 2020 года) в назначенное время". Министерство транспорта Сингапура, Управление гражданской авиации и власти аэропорта находятся в постоянном контакте с авиакомпанией и пассажирами.
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"Министерство здравоохранения приступило к определению тех, с кем мог контактировать заразившийся пассажир", - отмечается в заявлении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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