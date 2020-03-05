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Туризм
2020-03-05T05:22+0300
https://ria.ru/20200305/1568172745.html
Названы самые популярные туристические направления в России
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РИА Новости

Названы самые популярные туристические направления в России

04:11 05.03.2020 (обновлено: 05:22 05.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевОлимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сочи стал самым популярным туристическим направлением для россиян, бронирующих жилье во время путешествий по стране, в топ-3 также вошли Москва и отдельно Красная Поляна, следует из исследования аналитиков Avito Недвижимость, с результатами которого ознакомилось РИА Новости.
Исследование проводилось по статистике за период с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года. Аналитический центр Avito Недвижимость изучил, на какие курортные и туристические точки в объявлениях о краткосрочной аренде жилья пришлось больше всего просмотров пользователей из 25 крупнейших городов России.

Чаще всего россияне выбирали Сочи

"Зимой 2019-2020 россияне чаще всего интересовались краткосрочной арендой недвижимости в Сочи. Курорт вошел в топ-3 популярных направлений в 21 из 25 крупнейших городов России, которые рассматривались в рамках исследования", — говорится в выводах аналитиков.
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На втором месте Москва, она вошла в топ популярных направлений среди жителей восьми городов.
Третье место досталось Красной Поляне — в пяти крупнейших городах этот горнолыжный курорт стал одним из самых востребованных направлений для зимнего отдыха.

Интерес к заснеженной зиме

Отмечается, что в этом году на фоне аномально тёплой зимы у россиян появился интерес к путешествиям по направлениям, где погода оставалась холодной.
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"У части россиян были популярны поездки в места, где аномально теплая зима не столь заметна. Так, например, часть краснодарцев и нижегородцев интересовались для зимних поездок нестандартным направлением – Якутском", — говорится в материалах.

Путешествия в соседние регионы

Согласно исследованию, россияне также активно интересовались поездками в соседние крупные города, где есть туристические достопримечательности, или на местные курорты.
"Например, в Иркутске в топ популярных направлений для краткосрочной аренды недвижимости вошел Улан-Удэ, в Калининграде – курортные городки-спутники Зеленоградск, Светлогорск и Пионерский", — говорится в данных исследования.
Москвичи этой зимой больше всего интересовались Сочи, Петербургом и Переславлем-Залесским.
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ТуризмAvitoКрасная ПолянаМоскваСочи
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