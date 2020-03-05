В Китае число жертв коронавируса превысило 3000 человек

Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге

Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге

ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 409, из них 3 012 пациентов скончались, более 52 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 409 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 25 352 человека (5 592 человек находятся в тяжелом состоянии), 52 045 человек выписаны из больниц, 3 012 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 143 новых заражения, из больниц выписали 2 189 человек, скончались 31 (все в провинции Хубэй ), зарегистрированы еще 143 случая с подозрением на коронавирус.

Кроме того, за последние сутки эпидемиологические зарегистрировали два ввозных из-за границы случая заболевания (в провинции Чжэцзян). Всего на 4 марта выявили 20 таких случаев.

Всего зарегистрированы 522 подозрения на новый тип коронавируса, более 32,8 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением, говорится в сообщении.

Уточняется, что в провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки подтвердили 134 случая заражения (131 в городе Ухань), были выписаны 1 923 человека (1 426 в Ухане), зарегистрирован 31 летальный случай (23 в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили уже 67 466 заражения (49 671 в Ухане), при этом уже 40 479 пациентов выздоровели, 2 902 человека скончались (2 305 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 24 085 человек, из них 5 342 находятся в тяжелом состоянии.

Отдельно в Гонконге нашли 104 случая заражения (из них два человека скончались, 43 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (девять из них уже выписаны), на Тайване заразились 42 человека (из них один скончался и 12 вылечились).