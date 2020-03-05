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Цены на нефть колеблются на новостях по сделке ОПЕК+ из Вены
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РИА Новости

Цены на нефть колеблются на новостях по сделке ОПЕК+ из Вены

03:45 05.03.2020 (обновлено: 09:16 05.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники компании "Лукойл" на нефтяном кусте в районе города Покачи
Сотрудники компании Лукойл на нефтяном кусте в районе города Покачи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть колеблются на поступающих из Вены новостях, где в среду прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+ на уровне министров.
Сразу после сообщений, что глава Минэнерго России Александр Новак покинул заседание до его окончания, нефтяные котировки резко перешли от роста к снижению, цена марки Brent понизилась на один процент. Источники РИА Новости, знакомые с планами Новака, уточнили, что теперь он приедет в Вену только шестого марта на встречу всех участников соглашения ОПЕК+. В четверг реакцию на коронавирус обсудят между собой страны ОПЕК.
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Негатива также добавила информация, что Россия предложила сохранить сокращение добычи нефти на нынешнем уровне. По данным источника РИА Новости в одной из делегаций, Москва высказалась против дополнительного сокращения нефтедобычи в апреле-июне из-за нового коронавируса, предложив продлить сделку на период после окончания второго квартала.
Затем, однако, пришла позитивная новость. Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов сообщил, что заседание комитета закончилось, причем прошло очень хорошо — все участники согласились с вынесенной рекомендацией. В то же время содержание этой рекомендации договорились не раскрывать.
В Вене накануне состоялось заседание технического комитета ОПЕК+. Как сообщали СМИ, он рекомендовал снизить добычу на 0,6-1 миллион баррелей в сутки. В среду появились публикации со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия выступает за сокращение добычи более чем на миллион баррелей в день. Источник РИА Новости в одной из делегаций сообщил, что министерский комитет ОПЕК+ в среду обсуждал варианты сокращения добычи на величину вплоть до 1,5 миллиона баррелей в сутки.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаЦены на нефтьОПЕКАлександр НовакBrentЭкономика
Популярные комментарии
Цены-то снижаются на биржах, а у нас в стране цены на бензин имеют только одно свойство - это только расти и расти.
5 марта, 06:00
DDed.dedushka.1945
3710506
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