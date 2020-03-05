Цены на нефть колеблются на новостях по сделке ОПЕК+ из Вены

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть колеблются на поступающих из Вены новостях, где в среду прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+ на уровне министров.

Затем, однако, пришла позитивная новость. Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов сообщил, что заседание комитета закончилось, причем прошло очень хорошо — все участники согласились с вынесенной рекомендацией. В то же время содержание этой рекомендации договорились не раскрывать.