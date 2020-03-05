Правительство обсудит подготовку к проведению весенне-полевых работ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит подготовку к проведению в 2020 году весенне-полевых работ, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О ходе подготовки к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2020 году", - говорится в сообщении.
В начале февраля Минсельхоз сообщил, что весенне-полевые работы из-за теплой зимы в России могут начаться раньше обычного. Сообщалось, что аграрии Южного и Северо-Кавказского федеральных округов выйдут в поле в ближайшее время.
По оценке Минсельхоза, которая приводилась в конце января, посевная площадь в России в 2020 году прогнозируется на уровне 80,35 миллиона гектаров, что на 1% (на 790,2 тысячи гектаров) больше, чем в 2019 году. Яровой сев планируется провести на площади 51,967 миллиона гектаров (снижение на 0,9%), сев озимых зерновых оценивается в 18,284 миллиона гектаров (плюс 5%).
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