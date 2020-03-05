Кабмин обсудит участие самозанятых в программах поддержки бизнеса

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ в четверг обсудит возможность участия самозанятых граждан в программах поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба кабмина.
"Принятие проекта федерального закона создаст возможность для участия самозанятых граждан в программах, реализуемых с участием органов государственной власти и органов местного самоуправления, АО "Корпорация "МСП" и его дочерних обществ, в целях получения мер поддержки ... включая: кредитно-гарантийную поддержку, участие в льготных лизинговых программах", - говорится в сообщении.
Добавляется, что законопроектом предлагается также предоставление самозанятым доступа к сервисам портала бизнес-навигатора МСП и участие в программах обучения.
Законопроектом вносятся поправки в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статьи 1 и 2 ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки".