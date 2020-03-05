Кабмин обсудит участие самозанятых в программах поддержки бизнеса

"Принятие проекта федерального закона создаст возможность для участия самозанятых граждан в программах, реализуемых с участием органов государственной власти и органов местного самоуправления, АО "Корпорация "МСП" и его дочерних обществ, в целях получения мер поддержки ... включая: кредитно-гарантийную поддержку, участие в льготных лизинговых программах", - говорится в сообщении.