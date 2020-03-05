Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T14:24+0300
https://ria.ru/20200305/1568172281.html
Диетолог рассказала, как правильно есть яблоки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176455_0:0:2954:1663_1036x0_80_0_0_9df832f137ce0b9dcac099851c3e7ed0.jpg
РИА Новости

Диетолог рассказала, как правильно есть яблоки

03:07 05.03.2020 (обновлено: 14:24 05.03.2020)
61305
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТорговая полка с яблоками в магазине
Торговая полка с яблоками в магазине
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Торговая полка с яблоками в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Есть яблоки с кожурой считается полезным, но в некоторых случаях это все же может нанести вред. Как извлечь пользу из этого фрукта и обойтись без побочных эффектов, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Ирина Лизун.
Яблоко — один из самых простых и при этом полезных фруктов, однако некоторые едят его неправильно. Дело в том, что яблоки не надо чистить, ведь в кожуре есть пищевые волокна, которые помогают очищать организм. Лизун уверена: если вы чистите яблоко, то выкидываете в мусор очень полезную часть продукта.
Очень важно, чтобы в день человек съедал не менее 400 граммов овощей и фруктов – разноцветных и свежих.
24 января, 06:25
Названы самые популярные у россиян фрукты и овощи
"Очень большая проблема современных людей — это плохая работа желудочно-кишечного тракта. Не нужно забывать, что ЖКТ — это орган естественной детоксикации. Если он хорошо работает, то организм сам себя и очищает. Пищевые волокна, которые есть в кожуре яблок, способствуют тому, чтобы ничего не застаивалось. Второй функцией пищевых волокон является подкормка микробиоты внутри нас. Кожуру мы полностью не переварим, а бактерии ее доедят. В процессе поглощения эти бактерии выделяют много полезного", — рассказала диетолог.
Агрессивный маркетинг торговых сетей — это причина, по которой россияне начали чистить яблоки и выкидывать в мусор такие полезные пищевые волокна. Для придания фруктам более привлекательного вида хитрые продавцы придумали обрабатывать яблоки воском. Да, это повышает продажи, но плохо сказывается на здоровье, отметила Лизун.

"Воск, конечно, пищевой, и никто не умирает, когда ест яблоко с воском. Но в оптимальном варианте надо яблоко промыть теплой водой и потереть полотенцем до употребления. Воск так полностью не смоется, но хоть частично убирается. Воски могут дать аллергическую реакцию или сыпь. Если заметили за собой такое, то тогда такие яблоки лучше начать чистить перед едой", — советует врач.

2662718121278
Общество
Популярные комментарии
Уважаемая редакция! Расскажите, пожалуйста, в следующих выпусках программы о том, как есть бананы:) А еще, просим повтор выпуска про капустные листья, я забыл куда их следует прикладывать при просмотре новостей по первому каналу.
5 марта, 06:31
aalekseevan
11292003
Рекомендуем
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Лето
Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето в 2020 году
Пробиотики
Ученые назвали продукты, которые снимают стресс и улучшают сон
Банкноты номиналом 2000 рублей
В России хотят изменить систему оплаты отпусков и декретов
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец на пресс-конференции
Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
Здоровое питание
Ученые выяснили, какая диета защитит мозг от старения
Дмитрий Левицкий Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме, 1789 г. Красным показаны места отбора проб для последующего анализа. Как видно, исследователи избегали участков центральной части портрета. Белым отмечены точки проведения рентгенофлуоресцентной спектроскопии, не требующей отбора проб
Ученые помогли раскрыть тайну портрета из Третьяковки
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
Пожилая пара
Ученые объяснили, почему мужчины умирают раньше женщин
Основатель и председатель совета директоров АО Тинькофф банк Олег Тиньков
РБК: Тинькова обязали сдать российский и кипрский паспорта
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Медицинские работники в защитных костюмах
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Скульптурная композиция Расстрел в Долине смерти – месте массовых захоронений жителей Смоленщины, ставших жертвами политических репресси
Раскрутку Катыни одобрил Гитлер: кто на самом деле убивал поляков?
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Источник раскрыл детали обнаружения останков в лесу под Рязанью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
01:31Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
01:25Бразилия отзывает дипломатов из Венесуэлы
01:21Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у парламентария
01:18Глава Минздрава Украины заявил, что стране нужна страховая медицина
01:15Жириновский предложил проводить ежегодные голосования в конце апреля
Лента новостейМолния