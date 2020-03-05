Диетолог рассказала, как правильно есть яблоки

"Очень большая проблема современных людей — это плохая работа желудочно-кишечного тракта. Не нужно забывать, что ЖКТ — это орган естественной детоксикации. Если он хорошо работает, то организм сам себя и очищает. Пищевые волокна, которые есть в кожуре яблок, способствуют тому, чтобы ничего не застаивалось. Второй функцией пищевых волокон является подкормка микробиоты внутри нас. Кожуру мы полностью не переварим, а бактерии ее доедят. В процессе поглощения эти бактерии выделяют много полезного", — рассказала диетолог.