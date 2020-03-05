Диетолог рассказала, как правильно есть яблоки

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Есть яблоки с кожурой считается полезным, но в некоторых случаях это все же может нанести вред. Как извлечь пользу из этого фрукта и обойтись без побочных эффектов, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Ирина Лизун.
Яблоко — один из самых простых и при этом полезных фруктов, однако некоторые едят его неправильно. Дело в том, что яблоки не надо чистить, ведь в кожуре есть пищевые волокна, которые помогают очищать организм. Лизун уверена: если вы чистите яблоко, то выкидываете в мусор очень полезную часть продукта.
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"Очень большая проблема современных людей — это плохая работа желудочно-кишечного тракта. Не нужно забывать, что ЖКТ — это орган естественной детоксикации. Если он хорошо работает, то организм сам себя и очищает. Пищевые волокна, которые есть в кожуре яблок, способствуют тому, чтобы ничего не застаивалось. Второй функцией пищевых волокон является подкормка микробиоты внутри нас. Кожуру мы полностью не переварим, а бактерии ее доедят. В процессе поглощения эти бактерии выделяют много полезного", — рассказала диетолог.
Агрессивный маркетинг торговых сетей — это причина, по которой россияне начали чистить яблоки и выкидывать в мусор такие полезные пищевые волокна. Для придания фруктам более привлекательного вида хитрые продавцы придумали обрабатывать яблоки воском. Да, это повышает продажи, но плохо сказывается на здоровье, отметила Лизун.
"Воск, конечно, пищевой, и никто не умирает, когда ест яблоко с воском. Но в оптимальном варианте надо яблоко промыть теплой водой и потереть полотенцем до употребления. Воск так полностью не смоется, но хоть частично убирается. Воски могут дать аллергическую реакцию или сыпь. Если заметили за собой такое, то тогда такие яблоки лучше начать чистить перед едой", — советует врач.