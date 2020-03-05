В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Следственный комитет проверит информацию СМИ об избиении двойняшек матерью на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Она добавила, что по изложенным в публикации фактам организовано проведение доследственной проверки.
По информации СМИ, семилетние двойняшки из многодетной семьи сбежали из дома после того, как их избила мать. Детей нашла прохожая, сообщившая об ушибах и ссадинах у мальчика.
"Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметила Иванова.
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