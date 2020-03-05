В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек

Она добавила, что по изложенным в публикации фактам организовано проведение доследственной проверки.

По информации СМИ, семилетние двойняшки из многодетной семьи сбежали из дома после того, как их избила мать. Детей нашла прохожая, сообщившая об ушибах и ссадинах у мальчика.