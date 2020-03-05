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В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
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РИА Новости

В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек

02:58 05.03.2020 (обновлено: 03:13 05.03.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Следственный комитет проверит информацию СМИ об избиении двойняшек матерью на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Она добавила, что по изложенным в публикации фактам организовано проведение доследственной проверки.
По информации СМИ, семилетние двойняшки из многодетной семьи сбежали из дома после того, как их избила мать. Детей нашла прохожая, сообщившая об ушибах и ссадинах у мальчика.
"Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметила Иванова.
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РоссияГСУ СК России по МосквеЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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