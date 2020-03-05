Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Крупнейшие индексы США закончили торги в среду существенным ростом в 3,8-4,5% в рамках коррекции и на фоне известия о мерах поддержки правительства для преодоления эффектов от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 16.01 (0.01 мск четверга) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 4,53%, до 27090,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,85% до 9018,090 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,79%, до 3117,28 пункта.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что американские законодатели договорились о выделении администрации США 8,3 млрд долларов на борьбу с последствиями коронавируса.