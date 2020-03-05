В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступит в четверг к рассмотрению дела пяти членов националистического движения "Черный блок", обвиняемых в экстремизме, участии в массовых беспорядках и хулиганстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

"Заседание назначено на 5 марта в 12.00, оно пройдет в здании 235 гарнизонного военного суда", - сказала собеседница.

Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего подсудимые выскажут свое отношение к нему.

По делу проходят пять фигурантов: Владимир Комарницкий, Дмитрий Спорыхин, Артем Воробьев, Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов. В зависимости от роли каждого они обвиняются в "организации экстремистского сообщества", "возбуждении ненависти либо вражды", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "массовых беспорядках", "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма" и "хулиганстве".

По версии следствия, в 2015 году Комарницкий и Спорыхин с другими участниками создали экстремистское сообщество, его члены обучались устраивать массовые беспорядки. Экстремистское сообщество отличали хорошая организация и дисциплина, оно имело символику и соблюдало конспирацию. Картину дополняет пропаганда через группы в соцсетях и в интернете и избрание националистов и осужденных за терроризм и экстремизм примером для подражания, заявляло обвинение. Комарницкий, участвуя в массовых мероприятиях, публично оправдывал экстремизм, терроризм, насилие, считает следствие.

Как ранее писал " Коммерсант ", Комарницкий - создатель в соцсети "ВКонтакте" группы "Черный блок". Уголовное дело было возбуждено в начале 2017 года, обвиняемые в нем появились в июне 2018-го - Комарницкий и Спорыхин.