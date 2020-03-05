В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом

САНТЬЯГО, 5 мар - РИА Новости. Третий случай заболевания коронавирусом подтвержден в Чили, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Речь идет о человеке 56 лет, жителе столичного региона, который путешествовал по Европе и в том числе посетил север Италии", - сообщает ведомство.
Состояние пациента нормальное, он находится под присмотром в своем доме.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.