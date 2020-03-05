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2020-03-05T02:34+0300
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В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом

02:34 05.03.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonДезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
САНТЬЯГО, 5 мар - РИА Новости. Третий случай заболевания коронавирусом подтвержден в Чили, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Речь идет о человеке 56 лет, жителе столичного региона, который путешествовал по Европе и в том числе посетил север Италии", - сообщает ведомство.
Состояние пациента нормальное, он находится под присмотром в своем доме.
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