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2020-03-05T03:00+0300
https://ria.ru/20200305/1568171968.html
Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
https://cdn21.img.ria.ru/images/154840/50/1548405090_0:142:3140:1908_1036x0_80_0_0_6ab09282cf3122ca0c213dde3ab3bc62.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском

02:20 05.03.2020 (обновлено: 03:00 05.03.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 5 мар — РИА Новости. В Мурманской области в результате взрыва имитационного боеприпаса пострадали пять военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел во время плановых занятий в одной из воинских частей Печенгского района.
Он уточнил, что взрыв произошел из-за нарушения требований безопасности.
Травмы, которые получили военные, незначительны, добавил источник.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Автомобиль скорой медицинской помощи
8 августа 2019, 13:22
В воинской части под Архангельском прогремел взрыв. Есть жертвы
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Печенгский районМурманская областьПроисшествия
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