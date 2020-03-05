Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском

МУРМАНСК, 5 мар — РИА Новости. В Мурманской области в результате взрыва имитационного боеприпаса пострадали пять военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел во время плановых занятий в одной из воинских частей Печенгского района.
Он уточнил, что взрыв произошел из-за нарушения требований безопасности.
Травмы, которые получили военные, незначительны, добавил источник.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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