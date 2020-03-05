Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Сенатор Сенатор Берни Сандерс , претендующий на выдвижение единым кандидатом в президенты США от демократов, в среду запустил серию видеороликов с критикой своего соперника Джо Байдена и с комплиментами экс-президента Барака Обамы в свой адрес.

Ролики появились на следующий день после так называемого "супервторника", когда первичные партийные выборы (праймериз) среди кандидатов в президенты от Демократической партии прошли сразу в 14 штатах. По их итогам бывший вице-президент Байден одержал победу в девяти штатах, обойдя Сандерса, который победил лишь в двух штатах и оказался в роли догоняющего в общем зачете предвыборной гонки (еще в двух штатах продолжается подсчет голосов).

Первый ролик продолжительностью 30 секунд представляет аудиоподборку позитивных высказываний Обамы о Сандерсе за его работу в сенате. Слова бывшего президента чередуются с кадрами, на которых оба политика появляются вместе или порознь.

Ролик построен в традиционном стиле политической поддержки, однако в конце его звучит голос не Обамы, а Сандерса, который говорит, что запись сделана с его согласия. Мнение самого Обамы о таком монтаже пока неизвестно.

Ранее сенатор не выкладывал ролики с упоминанием и тем более с цитатами бывшего президента, который до сих пор популярен среди демократов. Сам Обама публично не поддерживал ни одного из кандидатов, следуя устоявшейся практике, что бывший или действующий глава государства не делает этого вплоть до того момента, когда единый кандидат не будет избран на партийном съезде. Не стал он делать исключение и для своего соратника, с которым проработал в Белом доме восемь лет.

Другой ролик Сандерса составлен из высказываний Байдена , сделанных им еще в 1995 году. Тогда, будучи сенатором, Байден призывал к сокращению расходов на социальное обеспечение – Сандерс активно призывает к прямо противоположному.

В штабе бывшего вице-президента в ответ на такие ролики уличили Сандерса в неискренности, напомнив, что ранее он не раз критиковал Обаму, а в 2012 году собирался соперничать с ним на выборах.